Trabzon’da festival coşkusu sürüyor

Kültür ve Turizm Bakanlığınca hayata geçirilen "Türkiye Kültür Yolu Festivalleri" kapsamında düzenlenen Trabzon Kültür Yolu Festivali, çeşitli etkinliklerle devam ediyor. Festival kapsamında Atatürk Köşkü'nün bahçesinde Atatürk'ün Türkiye'de ziyaret ettiği önemli yapılar, yapay zeka destekli dijital sanatla gösterime sunuldu. Bakanlık arşivinden elde edilen fotoğraf ve videolar sayesinde Atatürk portreleri oluşturularak Büyük Önder'in anıları bugüne uyarlandı.Hamamizade İhsanbey Kültür ve Sanat Merkezi'nde İlhami Atalay'ın "Zirvedeki Renkler" sergisi, "Kentler ve Güzellikler-4 Fotoğraf sergisi", Seyed Ehsan Mortazavi'nin "Yaşam-Life" Fotoğraf sergisi ve daha birçok sergi ve etkinlik festival kapsamında hayat buluyor. Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin ilk gününde sahne alan ünlü sanatçı Semicenk, sevilen şarkılarını Trabzonlular için seslendirdi. Trabzonluların yoğun ilgi gösterdiği konsere on binlerce kişi katıldı. Festival kapsamında sevilen sanatçı Semicenk, Trabzon Fuar Merkezi'nde kurulan sahnede hayranlarıyla buluştu. On binlerce müzikseverin katıldığı konserde Semicenk, en beğenilen şarkılarıyla beraber başka sanatçıların eserlerinden oluşan geniş repertuvarı ile Trabzonlulara unutulmaz bir gece yaşattı. Genç sanatçının şarkılarına Trabzonlular coşkuyla eşlik etti.