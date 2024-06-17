Trabzon’da gece yarısı silahlı kavga:1 yaralı

Olay dün gece 22:00 sıralarında Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki arkadaş ilçede karşılaştı. Eskiye dönük aralarında husumet olduğu öğrenilen M.C.Z (33) ile Y.G (32) tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle M.C.Z, belinden çıkardığı tabanca ile arkadaşı Y.G'ye ateş etti.



Vücudunun 3 yerinden ağır yaralanan Y.G, çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine çağrılan 112 sağlık ekiplerince Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olaydan kısa süre sonra şüpheli M.C.Z.(33) polis ekiplerince yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.