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Giriş Tarihi: 17.6.2024 11:37 Son Güncelleme: 17.6.2024 11:46

Trabzon’da gece yarısı silahlı kavga:1 yaralı

Trabzon’da dün gece eskiye dönük husumet nedeniyle 2 arkadaş  arasında silahlı kavga meydana geldi. Olayda 1 kişi yaralandı.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Trabzon’da gece yarısı silahlı kavga:1 yaralı

Olay dün gece 22:00 sıralarında Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki arkadaş ilçede karşılaştı. Eskiye dönük aralarında husumet olduğu öğrenilen M.C.Z (33) ile Y.G (32) tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle M.C.Z, belinden çıkardığı tabanca ile arkadaşı Y.G'ye ateş etti.

Vücudunun 3 yerinden ağır yaralanan Y.G, çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine çağrılan 112 sağlık ekiplerince Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olaydan kısa süre sonra şüpheli M.C.Z.(33) polis ekiplerince yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Trabzon’da gece yarısı silahlı kavga:1 yaralı
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