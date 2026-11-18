Trabzon'un Yomra ilçesinde meydana gelen trafik kazası can aldı. Çamlıyurt Mahallesi'nde dün yaşanan kazada, içerisinde 3 kişinin bulunduğu kamyon, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve ilgili ekipler sevk edildi.

Kamyonda bulunan Aydın Can, Bayram Tuna ve Muhammet Kurbetli yaralandı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 3 yaralı, ambulanslarla Kaşüstü Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada ağır yaralanan Aydın Can'dan ise acı haber geldi. Hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Can, hayatını kaybetti. Kazada yaralanan Bayram Tuna ve Muhammet Kurbetli'nin hastanedeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.