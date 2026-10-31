Trabzon’daki ölümcül kazada şok gerçek! Vinçler belgesiz çıktı

TEKNEDE DETAYLI İNCELEME

Kazanın ardından başlatılan soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, teknede kullanılan vinçlerin denize elverişlilik belgesinde kayıtlı olmadığı ortaya çıktı. Bu gelişme, facianın nedenlerine ilişkin soruşturmanın seyrini değiştirebilecek önemli bir detay olarak değerlendirildi. Teknenin bulunduğu Sürmene Yeniay Balıkçı Barınağı'nda olay yeri inceleme ekipleri tarafından çalışma yapıldı. İncelemelere makine mühendisi ve iş sağlığı ve güvenliği uzmanı da katıldı. Vinç sisteminin durumu ve kazanın meydana geliş şekli detaylı şekilde araştırıldı.