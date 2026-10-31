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Giriş Tarihi: 31.10.2026 10:57

Trabzon'daki ölümcül kazada şok gerçek! Vinçler belgesiz çıktı

Trabzon açıklarında balıkçı teknesinde vinç sisteminin devrilmesi sonucu 40 yaşındaki İzzet Sırtbaşı’ının hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı kazayla ilgili soruşturmada çarpıcı bir detay ortaya çıktı. Teknedeki vinçlerin denize elverişlilik belgesinde kayıtlı olmadığı belirlendi.

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Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR Yaşam
Trabzon’daki ölümcül kazada şok gerçek! Vinçler belgesiz çıktı
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Trabzon'un yaklaşık 30 mil açığında 19 Ekim'de meydana gelen faciada, palamut avı sırasında ağları tekneye çeken vinç sistemi devrildi. Tonlarca ağırlıktaki sistemin devrilmesiyle teknede bulunan 4 balıkçı yaralandı.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Ağır yaralanan 40 yaşındaki İzzet Sırtbaşı, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Feci kaza, teknenin güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı.

TEKNEDE DETAYLI İNCELEME

Kazanın ardından başlatılan soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, teknede kullanılan vinçlerin denize elverişlilik belgesinde kayıtlı olmadığı ortaya çıktı. Bu gelişme, facianın nedenlerine ilişkin soruşturmanın seyrini değiştirebilecek önemli bir detay olarak değerlendirildi. Teknenin bulunduğu Sürmene Yeniay Balıkçı Barınağı'nda olay yeri inceleme ekipleri tarafından çalışma yapıldı. İncelemelere makine mühendisi ve iş sağlığı ve güvenliği uzmanı da katıldı. Vinç sisteminin durumu ve kazanın meydana geliş şekli detaylı şekilde araştırıldı.

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3 ŞÜPHELİNİN İFADESİ ALINACAK

Cumhuriyet savcısının talimatıyla tekne kaptanı, tekne donatanı ve vinç operatörünün şüpheli sıfatıyla ifadelerinin alınmasına karar verildi. Teknede bulunan diğer tayfaların da tanık olarak ifadelerine başvuruldu. Ölümle sonuçlanan kazaya ilişkin soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#TRABZON

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Trabzon'daki ölümcül kazada şok gerçek! Vinçler belgesiz çıktı
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