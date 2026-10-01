Trabzonspor - Drogheda United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? TS dostluk maçı şifresiz kanalda!

Bu tarihi dayanışmanın anısına Drogheda United kulübü armasına ay-yıldız simgesini eklemiş ve bordo-mavi renkleri benimsemiştir. 2010 yılında atılan resmi adımlarla "Kardeş Kulüp" ilan edilen iki camia, bu özel müsabakayla tarihi bağlarını bir kez daha yeşil sahada pekiştiriyor.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör