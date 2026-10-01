Haberler Yaşam Haberleri Trabzonspor - Drogheda United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? TS dostluk maçı şifresiz kanalda!
Giriş Tarihi: 1.10.2026 17:30

Trabzonspor - Drogheda United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? TS dostluk maçı şifresiz kanalda!

Trabzonspor, milli maç arasında İrlanda’nın Drogheda United ekibini konuk ediyor. Futbolseverlerin merakla beklediği Trabzonspor - Drogheda United maçı hangi kanalda sorusu yanıt buldu. Bordo-mavililerin tarihi dostluk karşılaşmasına dair tüm canlı yayın bilgileri taraftarın bilgisine sunuldu. İşte, TS dostluk maçı canlı yayın bilgisi.

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Trabzonspor - Drogheda United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? TS dostluk maçı şifresiz kanalda!
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Papara Park'ta gerçekleşecek bu anlamlı organizasyonda iki kardeş kulüp sahada kozlarını paylaşacak. Bordo-mavi ve bordo-lacivert renklerin buluşmasında teknik heyet, lig maratonu öncesinde oyuncuların son durumunu test etme imkanı bulacak. Trabzonspor Drogheda United maçı canlı yayın ekranı başında yerler alındı.

TRABZONSPOR - DROGHEDA UNİTED HAZIRLIK MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Milli maçlar sebebiyle Trendyol Süper Lig'e verilen arada Trabzonspor, İrlanda temsilcisi Drogheda United ile özel bir dostluk maçında karşı karşıya geliyor. Papara Park'ta oynanacak olan bu heyecan dolu randevu 1 Ekim Perşembe günü saat 19.00'da başlayacak.

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Karşılaşmayı stadyumdan izleyemeyecek futbolseverler için yayıncı kuruluş bilgisi de netleşti. Mücadele, A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.

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1847'DEN GÜNÜMÜZE UZANAN TARİHİ BAĞ: İKİ KULÜP NASIL KARDEŞ OLDU?

Trabzonspor ile Drogheda United arasındaki dostluk yalnızca ortak renklerden ibaret değil. İki kent arasındaki bağlar, 1847 yılındaki Büyük İrlanda Kıtlığı (Famine) döneminde Osmanlı İmparatorluğu'nun Drogheda limanına gönderdiği yardım gemilerine kadar uzanıyor.

Bu tarihi dayanışmanın anısına Drogheda United kulübü armasına ay-yıldız simgesini eklemiş ve bordo-mavi renkleri benimsemiştir. 2010 yılında atılan resmi adımlarla "Kardeş Kulüp" ilan edilen iki camia, bu özel müsabakayla tarihi bağlarını bir kez daha yeşil sahada pekiştiriyor.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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Trabzonspor - Drogheda United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? TS dostluk maçı şifresiz kanalda!
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