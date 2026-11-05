Trabzonspor - Freiburg maçı canlı izle: TS Konferans Ligi şifresiz canlı yayın TRT 1 izleme ekranı

UEFA Konferans Ligi 3. hafta heyecanında temsilcimiz Trabzonspor, evinde Almanya Bundesliga ekiplerinden Freiburg ile kozlarını paylaşıyor. Papara Park'ta tribünlerin tamamen dolması beklenirken, maçı ekran başından takip etmek isteyen milyonlarca taraftar naklen yayın detaylarını merak ediyor. Dev karşılaşma TRT 1 üzerinden şifresiz ve canlı olarak futbolseverlerle buluşuyor.
UEFA Konferans Ligi lig aşaması 3. maçında Trabzonspor, Papara Park'ta Freiburg'u ağırlıyor. Kritik mücadele saat 20.45'te hakem Kristo Tohver'in düdüğüyle başlayacak.
Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
İşte, canlı yayın:
Trabzonspor maçını canlı izlemek için aşağıdaki linki takip edebilirsiniz:
Teknik direktör Thomas Reis yönetiminde sezona harika bir ivmeyle devam eden bordo-mavililer, Konferans Ligi grubunda ilk 2 maçını kazanarak 6 puan topladı. İlk iç saha maçında Hearts'ı 2-0 mağlup eden Trabzonspor, bu karşılaşmayı da kazanarak 3'te 3 yapmayı ve ilk 8 sıra hedefinde dev bir adım atmayı hedefliyor.