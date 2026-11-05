Trabzonspor - Freiburg maçı canlı izle: TS Konferans Ligi şifresiz canlı yayın TRT 1 izleme ekranı

TRABZONSPOR'UN AVRUPA'DAKİ MUAZZAM SERİSİ VE SON DURUMU

Teknik direktör Thomas Reis yönetiminde sezona harika bir ivmeyle devam eden bordo-mavililer, Konferans Ligi grubunda ilk 2 maçını kazanarak 6 puan topladı. İlk iç saha maçında Hearts'ı 2-0 mağlup eden Trabzonspor, bu karşılaşmayı da kazanarak 3'te 3 yapmayı ve ilk 8 sıra hedefinde dev bir adım atmayı hedefliyor.

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