Trabzonspor-Freiburg maçı saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Konferans Ligi canlı yayın bilgileri!

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde Freiburg'u konuk edeceği maçta taraftarının desteğiyle galibiyet arayacak. Bordo-mavili ekibin Avrupa mücadelesini izlemek isteyen futbolseverler, maçın yayınlanacağı kanal ve başlama saatine ilişkin ayrıntıları takip ediyor.
Trabzonspor ile Freiburg, UEFA Konferans Ligi lig aşamasının üçüncü haftasında 5 Kasım Perşembe günü kozlarını paylaşacak. Bordo-mavililerin ev sahipliğinde oynanacak karşılaşma Türkiye saatiyle 20.45'te başlayacak.
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin ilk iki haftasında aldığı galibiyetlerle 6 puana ulaştı. Bordo-mavililer, ilk maçında Finlandiya temsilcisi KuPS Kuopio'yu deplasmanda 4-2 mağlup ederken ikinci haftada İskoç ekibi Hearts'ı sahasında 2-0 yenmeyi başardı. Freiburg karşısında da kazanması halinde lig aşamasındaki puanını 9'a yükseltecek.
Trabzonspor'un Freiburg maçındaki muhtemel ilk 11'i şu şekilde:
Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa Eskihellaç, Fabinho, Melih Kabasakal, Muçi, Salah, Saviolo, Onuachu.
Karadeniz temsilcisinin lig aşamasındaki maç programında şu karşılaşmalar yer alıyor:
15 Ekim 2026: KuPS Kuopio 2-4 Trabzonspor 22 Ekim 2026: Trabzonspor 2-0 Hearts
5 Kasım 2026: Trabzonspor-Freiburg
26 Kasım 2026: CSKA Sofia-Trabzonspor
🔥 Bugün ❤️💙 🆚 Freiburg 🏆 UEFA Konferans Ligi 3. Hafta ⏰ 20.45 🏟 Papara Park @Ulker | #MaçVarsaÜlkerVar https://t.co/o3WO86ESlI— Trabzonspor (@Trabzonspor) November 4, 2026