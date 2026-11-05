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Giriş Tarihi: 05.11.2026 08:57

Trabzonspor-Freiburg maçı saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Konferans Ligi canlı yayın bilgileri!

Trabzonspor ile Freiburg, UEFA Konferans Ligi'nin üçüncü haftasında karşı karşıya geliyor. Bordo-mavililerin sahasında oynanacak mücadeleyi ekran başından takip etmek isteyen futbolseverler, karşılaşmanın başlama saatine ve canlı yayın kanalına odaklandı. Trabzonspor-Freiburg maçının yayınlanacağı kanal belli oldu. İşte, UEFA Konferans Ligi canlı yayın bilgileri...

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Trabzonspor-Freiburg maçı saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Konferans Ligi canlı yayın bilgileri!
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Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde Freiburg'u konuk edeceği maçta taraftarının desteğiyle galibiyet arayacak. Bordo-mavili ekibin Avrupa mücadelesini izlemek isteyen futbolseverler, maçın yayınlanacağı kanal ve başlama saatine ilişkin ayrıntıları takip ediyor.

TRABZONSPOR-FREIBURG MAÇI SAAT KAÇTA?

Trabzonspor ile Freiburg, UEFA Konferans Ligi lig aşamasının üçüncü haftasında 5 Kasım Perşembe günü kozlarını paylaşacak. Bordo-mavililerin ev sahipliğinde oynanacak karşılaşma Türkiye saatiyle 20.45'te başlayacak.

TRABZONSPOR-FREIBURG MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

UEFA Konferans Ligi kapsamında oynanacak Trabzonspor-Freiburg karşılaşması, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Futbolseverler, saat 20.45'te başlayacak mücadeleyi ekranlardan takip edebilecek.

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TRABZONSPOR UEFA KONFERANS LİGİ'NDE KAÇ PUANDA?

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin ilk iki haftasında aldığı galibiyetlerle 6 puana ulaştı. Bordo-mavililer, ilk maçında Finlandiya temsilcisi KuPS Kuopio'yu deplasmanda 4-2 mağlup ederken ikinci haftada İskoç ekibi Hearts'ı sahasında 2-0 yenmeyi başardı. Freiburg karşısında da kazanması halinde lig aşamasındaki puanını 9'a yükseltecek.

TRABZONSPOR'UN MUHTEMEL 11'İ

Trabzonspor'un Freiburg maçındaki muhtemel ilk 11'i şu şekilde:

Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa Eskihellaç, Fabinho, Melih Kabasakal, Muçi, Salah, Saviolo, Onuachu.

TRABZONSPOR'UN UEFA KONFERANS LİGİ MAÇ PROGRAMI

Karadeniz temsilcisinin lig aşamasındaki maç programında şu karşılaşmalar yer alıyor:

15 Ekim 2026: KuPS Kuopio 2-4 Trabzonspor

22 Ekim 2026: Trabzonspor 2-0 Hearts

5 Kasım 2026: Trabzonspor-Freiburg

26 Kasım 2026: CSKA Sofia-Trabzonspor

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Trabzonspor-Freiburg maçı saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Konferans Ligi canlı yayın bilgileri!
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