Süper Lig'in 4. Haftası dev derbiye sahne oluyor! İki ezeli rakip Trabzonspor ile Galatasaray, 134. kez karşı karşıya geliyor. Abdullah Avcı yönetimindeki bordo mavili ekip, Galatasaray'ı yenerek moral bulmak istiyor. Okan Buruk yönetimindeki sarı kırmızılılar ise 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Müsabaka ile ilgili detayları merak eden futbolseverler ise ''Trabzonspor Galatasaray maçı hangi kanalda?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki, Trabzonspor Galatasaray maçı hangi kanalda? Trabzonspor Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta?