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Giriş Tarihi: 28.8.2022 18:05

Trabzonspor Galatasaray maçı hangi kanalda? Trabzonspor Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta?

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında derbi heyecanı yaşanıyor. Son şampiyon Trabzonspor, ezeli rakibi Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Ali Palabıyık’ın yöneteceği dev derbi öncesinde nefesler tutuldu. Zorlu mücadeleyi kaçırmak istemeyen taraftarlar yoğun olarak Trabzonspor Galatasaray maçı canlı izle kanalı araştırması yapıyor. Peki, Trabzonspor Galatasaray maçı hangi kanalda? Trabzonspor Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta?

Trabzonspor Galatasaray maçı hangi kanalda? Trabzonspor Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta?

Süper Lig'in 4. Haftası dev derbiye sahne oluyor! İki ezeli rakip Trabzonspor ile Galatasaray, 134. kez karşı karşıya geliyor. Abdullah Avcı yönetimindeki bordo mavili ekip, Galatasaray'ı yenerek moral bulmak istiyor. Okan Buruk yönetimindeki sarı kırmızılılar ise 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Müsabaka ile ilgili detayları merak eden futbolseverler ise ''Trabzonspor Galatasaray maçı hangi kanalda?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki, Trabzonspor Galatasaray maçı hangi kanalda? Trabzonspor Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta?

TRABZONSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor Galatasaray maçı, 28 Ağustos 2022 Pazar günü (bu akşam) saat 21:45'te başlayacak.

Zorlu müsabakayı, hakem Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve Kemal Yılmaz üstlenecek.

TRABZONSPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA

Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu'nda oynanacak Trabzonspor Galatasaray maçı, beIN SPORTS 1'de canlı olarak yayınlanacak.

TRABZONSPOR - GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Trabzonspor: Taha, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Dorukhan, Bardhi, Abdülkadir, Trezeguet, Djaniny, Cornelius

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Aanholt, Torreira, Oliveira, Mertens, Yunus, Kerem, Seferovic

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Trabzonspor Galatasaray maçı hangi kanalda? Trabzonspor Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta?
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