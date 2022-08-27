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Giriş Tarihi: 27.8.2022 19:31

Trabzonspor Galatasaray maçı hangi kanalda? Trabzonspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'de bu hafta derbi heyecanı yaşanacak. İki ezeli rakip Trabzonspor ile Galatasaray, 134. kez karşı karşıya gelecek. Abdullah Avcı yönetimindeki Fırtına, taraftarı önünde oynayacağı Galatasaray maçında sıkıntılı günleri geride bırakarak moral bulmak istiyor. Zorlu mücadeleyi ekran başından takip etmek isteyen taraftarlar, ‘’Trabzonspor Galatasaray maçı canlı izle kanalı’’ araştırması yapıyor. Peki, Trabzonspor Galatasaray maçı hangi kanalda? Trabzonspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Trabzonspor Galatasaray maçı hangi kanalda? Trabzonspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'de sıkıntılı günler geçiren Trabzonspor, ligin 4. haftasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Ligin 3. haftasında Antalyaspor'a 5-2 mağlup olan, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda ise Kopenhag ile 0-0 berabere kalarak organizasyondan elenen bordo mavili ekip, Galatasaray'ı yenerek moral bulmak istiyor. Okan Buruk yönetimindeki sarı kırmızılılarda ise hedef lig şampiyonluğu. Dev derbiyi kaçırmak istemeyen futbolseverler, ''Trabzonspor Galatasaray maçı hangi kanalda?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki, Trabzonspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte, TS GS maçı bilet fiyatları ve canlı izle kanalı…

TRABZONSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor Galatasaray maçı, 28 Ağustos 2022 Pazar günü saat 21:45'te başlayacak. Zorlu müsabakayı, FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve Kemal Yılmaz üstlenecek.

TRABZONSPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA

Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu'nda oynanacak Trabzonspor Galatasaray maçı, beIN SPORTS 1'de canlı olarak yayınlanacak.

BİLET FİYATLARI

  • Vip Platinium : ₺1.500,00
  • Vip Gold : ₺1.250,00
  • Vip Silver : ₺1.000,00
  • Batı : ₺500,00
  • Doğu : ₺400,00
  • Fırtına : ₺300,00
  • Kale Arkası : ₺250,00
  • Misafir Takım : ₺250,00
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Trabzonspor Galatasaray maçı hangi kanalda? Trabzonspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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