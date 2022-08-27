Spor Toto Süper Lig'de sıkıntılı günler geçiren Trabzonspor, ligin 4. haftasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Ligin 3. haftasında Antalyaspor'a 5-2 mağlup olan, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda ise Kopenhag ile 0-0 berabere kalarak organizasyondan elenen bordo mavili ekip, Galatasaray'ı yenerek moral bulmak istiyor. Okan Buruk yönetimindeki sarı kırmızılılarda ise hedef lig şampiyonluğu. Dev derbiyi kaçırmak istemeyen futbolseverler, ''Trabzonspor Galatasaray maçı hangi kanalda?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki, Trabzonspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte, TS GS maçı bilet fiyatları ve canlı izle kanalı…