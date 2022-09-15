TRABZONSPOR KIZILYILDIZ MAÇI CANLI İZLE EXXEN || UEFA Avrupa Ligi Trabzonspor Kızılyıldız maçı canlı yayın ekranı şifresiz izle

Trabzonspor Kızılyıldız maçı canlı izle ekranı arama geçmişlerindeki yerini aldı. UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Trabzonspor, 2. hafta maçında Kızılyıldız ile karşı karşıya gelecek. Abdullah Avcı yönetimindeki bordo mavililer, Sırp ekibini yenerek ilk galibiyetini almak istiyor. Zorlu mücadeleyi ekran başından takip etmek isteyen futbolseverler ise Trabzonspor Kızılyıldız maçı canlı izle kanalını araştırıyor. Trabzonspor Kızılyıldız maçı, Exxen üzerinden yayınlanacak. İşte Trabzonspor Kızılyıldız maçı canlı izle linki ve karşılaşamaya dair merak edilenler…
UEFA Avrupa Ligi'nde H grubu'nda ülkemizi temsil eden Trabzonspor, 2. hafta maçında Kızılyıldız ile karşı karşıya gelecek. İşte, Trabzonspor Kızılyıldız maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı bilgileri;
Trabzonspor Kızılyıldız maçı, dijital platform Exxen üzerinden canlı olarak yayınlanacak.
Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak maçı, Alman hakem Sascha Stegemann yönetecek.
Trabzonspor'un Avrupa Ligi grup maçını izlemek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.
https://www.exxen.com/tr
Trabzonspor: Uğurcan; Larsen, Bartra, Hugo, Elmalı; Gbamin; Trezeguet, Bakasetas, Bozok, Bardhi; Gomez
Kızılyıldız: Borjan; Erakovic, Milunovic, Dragovic; Srnic, Kanga, Sanogo, Rodic; Bukari, Pesic, Katai