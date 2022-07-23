Bordo mavili ekip yeni sezon hazırlık maçlarına devam ediyor. Avusturya'da karşılaşacak Torino ve Trabzonspor hazırlık maçı için hazırlıklarını tamamladı. Trabzonspor Torino maçı canlı izle kanalı için araştırmalar hız kazandı. Abdullah Avcı yönetimindeki Fırtına galibiyet hedefliyor. Trabzonspor Torino maçı canlı izle için A Spor canlı yayın linki araştırılıyor. İşte, Trabzonspor Torino maçı canlı yayın izle!
TRABZONSPOR TORİNO HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN?
Trabzonspor - Torino maçı 23 Temmuz Cumartesi günü (bugün) oynanacak. Hazırlık maçı TSİ 19.00'da başlayacak. İşte canlı yayın kanalı…
TRABZONSPOR TORİNO MAÇI CANLI YAYIN HANGİ KANALDA?
Trabzonspor hazırlık maçı canlı yayın A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.