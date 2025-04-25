Haberler Yaşam Haberleri Trabzonspor U19 maçı canlı izle: TRT Spor canlı yayın ekranı ile U19 Trabzonspor Salzburg maçı izle
Giriş Tarihi: 25.4.2025 14:43 Son Güncelleme: 25.4.2025 14:46

Trabzonspor U19 maçı canlı izle: TRT Spor canlı yayın ekranı ile U19 Trabzonspor Salzburg maçı izle

U19’da Trabzonspor Salzburg ile karşı karşıya geliyor. Inter’le sahaya indiği çeyrek final mücadelesinde galip gelen bordo mavili U19 takımı tarihinde ilk defa yarı finale kaldı. Bugünkü maçtan galip ayrılarak finale yükselmeyi hedefleyen takımın karşılaşması TRT Spor ekranlarında canlı yayınlanacak. İşte TRT Spor canlı yayın ekranı ile Salzburg Trabzonspor U19 maçı canlı izle.

Trabzonspor U19 maçı canlı izle: TRT Spor canlı yayın ekranı ile U19 Trabzonspor Salzburg maçı izle

UEFA Gençlik Ligi'nde mücadele eden Trabzonspor bugün Salzburg ile karşı karşıya geliyor. Saat 15:00'te başlayan maçta bordo mavili temsilcimiz, Avusturyalı rakibi Salzburg ile mücadele edecek. TRT Spor canlı yayın ekranı üzerinden ekrana gelecek olan U19 Trabzonspor Salzburg maçı izleme ekranı sporseverler tarafından inceleniyor. İşte Trabzonspor U19 maçı canlı izle ekranı.

SALZBURG U19 TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Trabzonspor U19 maçı 25 Nisan Cuma günü saat 15.00'da başlayacak. Salzburg U19 Trabzonspor U19 UEFA Gençlik Ligi Yarı final maçı bugün saat 15.00'da oynanacak.

TRABZONSPOR U19 MAÇI CANLI İZLE EKRANI

Trabzonspor U19 maçı TRT Spor canlı yayınından ekrana gelecek. Maçın canlı yayınını aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz:

https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor

TRABZONSPOR U19 MAÇI HANGİ KANALDA?
Salzburg U19-Trabzonspor U19 maçı bugün saat 15.00'te başlayacak ve TRT Spor'da yayınlanacak. Müsabaka İsviçre'nin Nyon kentindeki Colovray Spor Merkezi'nde oynanacak.


Temsilcimiz bu müsabakadan galibiyetle ayrıldığı takdirde 28 Nisan'da AZ Alkmaar U19-Barcelona U19 maçının galibi ile sahaya çıkacak.

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Trabzonspor U19 maçı canlı izle: TRT Spor canlı yayın ekranı ile U19 Trabzonspor Salzburg maçı izle
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