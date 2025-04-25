Trabzonspor U19 maçı hangi kanalda, saat kaçta? UEFA Gençlik Ligi U19 Trabzonspor Salzburg maçı nerede yayınlanacak, şifresiz mi?

UEFA Gençlik Ligi'ndeki bordo mavili temsilcimiz bugün Avusturya'nın temsilcisi olan Salzburg ile mücadele ediyor. Maçı canlı izlemek isteyen milyonlarca futbolsever Trabzonspor U19 maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi sorusuyla araştırma yapıyor. İşte UEFA Gençlik Ligi U19 Trabzonspor Salzburg maçının yayınlanacağı kanal.
TRABZONSPOR U19 MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Salzburg U19-Trabzonspor U19 maçı bugün saat 15.00'te başlayacak. Müsabaka İsviçre'nin Nyon kentindeki Colovray Spor Merkezi'nde oynanacak. Maç TRT Spor ekranlarından şifresiz canlı yayınlanacak.