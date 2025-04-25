Haberler Yaşam Haberleri Trabzonspor U19 maçı hangi kanalda, saat kaçta? UEFA Gençlik Ligi U19 Trabzonspor Salzburg maçı nerede yayınlanacak, şifresiz mi?
Giriş Tarihi: 25.4.2025 14:58

Trabzonspor U19 maçı hangi kanalda, saat kaçta? UEFA Gençlik Ligi U19 Trabzonspor Salzburg maçı nerede yayınlanacak, şifresiz mi?

UEFA Gençlik Ligi'nde bir ilke imza atarak yarı finale yükselen Trabzonspor Salzburg ile karşı karşıya geliyor. Çeyrek final maçında İnter'i eleyen bordo-mavili genç yetenekler şimdi Salzburg’u mağlup ederek finale yükselmeyi amaçlıyor. Peki, Trabzonspor U19 maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? İşte UEFA Gençlik Ligi U19 Trabzonspor Salzburg maçı yayın kanalı ve saati…

Trabzonspor U19 maçı hangi kanalda, saat kaçta? UEFA Gençlik Ligi U19 Trabzonspor Salzburg maçı nerede yayınlanacak, şifresiz mi?

UEFA Gençlik Ligi'ndeki bordo mavili temsilcimiz bugün Avusturya'nın temsilcisi olan Salzburg ile mücadele ediyor. Maçı canlı izlemek isteyen milyonlarca futbolsever Trabzonspor U19 maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi sorusuyla araştırma yapıyor. İşte UEFA Gençlik Ligi U19 Trabzonspor Salzburg maçının yayınlanacağı kanal.

TRABZONSPOR U19 MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Salzburg U19-Trabzonspor U19 maçı bugün saat 15.00'te başlayacak. Müsabaka İsviçre'nin Nyon kentindeki Colovray Spor Merkezi'nde oynanacak. Maç TRT Spor ekranlarından şifresiz canlı yayınlanacak.

Temsilcimiz bu müsabakadan galibiyetle ayrıldığı takdirde 28 Nisan'da AZ Alkmaar U19-Barcelona U19 maçının galibi ile sahaya çıkacak.

Karşılaşmayı Belçikalı hakem Jasper Vergoote yönetecek. Vergoote'nin yardımcılıklarını Martijn Tiesters ile Michael Geerolf yapacak.

ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor U19 maçı hangi kanalda, saat kaçta? UEFA Gençlik Ligi U19 Trabzonspor Salzburg maçı nerede yayınlanacak, şifresiz mi?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz