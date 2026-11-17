Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile Karadeniz Yazarlar Birliği iş birliğinde, Balkan Harbi sırasında 87. Alay bünyesinde mücadele eden Trabzon Gönüllüler Taburu için 'Gidip de Dönmeyenler' adlı anma programı düzenlendi. İstanbul'un işgalini önlemek amacıyla cepheye uğurlanan 511 Trabzonlu kahramanın son kez memleketlerinden ayrıldığı tarihi Kalepark'ta gerçekleştirilen programda, vatan savunması uğruna canlarını feda eden şehitler dualarla anıldı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in ev sahipliğindeki programa Trabzon Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Kestioğlu, Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, Köprübaşı Belediye Başkanı Ali Aydın, Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, MHP İl Başkanı Alper Hacısalihoğlu, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri, şehit aileleri, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

509 TRABZONLU VATAN UĞRUNA ŞEHİT OLDU

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon Gönüllüler Taburu'nun yazdığı kahramanlık destanının gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekti. Başkan Genç, 1912 yılında Osmanlı Devleti'nin varlık mücadelesi verdiğini, İstanbul'un Bulgar kuşatması ve işgal tehdidiyle karşı karşıya kaldığını hatırlatarak şunları söyledi: "Böylesine zor bir dönemde Trabzon'dan 511 kahramanımız, bölge halkının da desteğiyle Gülcemal Vapuru'yla yola çıktı. Silivri ve Çatalca bölgesinde Bulgarların İstanbul'u işgal etmesini bir hafta geciktirmek için büyük bir mücadele verdiler. Bu mücadelede 511 Trabzonlu kahramanımızdan 509'u göğüs göğüse çarpışarak şehit oldu. Allah hepsine gani gani rahmet eylesin. Onların ve bu vatan uğruna canlarını feda eden bütün şehitlerimizin sayesinde bugün ayaktayız. Onlara ne kadar minnet duysak azdır. Bizlere düşen en önemli görev, bu fedakarlıkları unutmamak ve unutturmamaktır."

TRABZON'UN TARİHİ KAHRAMANLIKLARLA DOLU

Trabzon'un tarihi geçmişinin gençler tarafından daha yakından tanınmasını istediğini belirten Başkan Genç, şehrin yetiştirdiği önemli tarihi şahsiyetlere ve kadınların gösterdiği kahramanlıklara da değindi. Başkan Genç, "Ben de Trabzon'un bir evladı olarak, Kanuni Sultan Süleyman'ın kılıcında hamsi figürü bulunduğunu belediye başkanı olduktan sonra öğrendim. Trabzon'un tarihine iz bırakmış, bu şehirle bağı bulunan cihanşümul padişahlarımız var. Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman bunların en önemli örnekleri. Şehrimizin tarihi, daha yakından tanıdıkça bizleri şaşırtan ve gururlandıran nice değerle dolu" dedi. Akçaabatlı kadınların Sargana'da gösterdiği kahramanlığın da tarihi hafızada hak ettiği yeri alması gerektiğini vurgulayan Başkan Genç, kadınların şehrin savunmasında üstlendikleri önemli role dikkat çekti. Sargana'da yapımı devam eden parkta bu kahramanlığı yaşatacak bir anıt inşa edeceklerini belirten Başkan Genç, "Ecdadımızın bizlere bıraktığı bu mirasa sahip çıkmak, onların mücadelesini unutmamak ve unutturmamak hepimizin görevidir" diye konuştu.

İSTİKLAL MADALYASI TRABZON'UN GURURUDUR

Trabzon'un Milli Mücadele'deki katkılarına da değinen Başkan Genç, şehrin 1924 yılında İstiklal Madalyası ile onurlandırıldığını hatırlattı. Trabzonluların Kurtuluş Savaşı sırasında mavnalarla cepheye silah ve mühimmat taşıyarak önemli bir görev üstlendiğini belirten Başkan Genç, geçen yıl teslim alınan İstiklal Madalyası'nın şehir adına büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade etti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1924, 1930 ve 1937 yıllarında Trabzon'u ziyaret ettiğini, vasiyetini de Trabzon'da kaleme aldığını hatırlatan Başkan Genç, sözlerini şöyle tamamladı: "Bütün bunlar Trabzon'un Milli Mücadele'deki yerini ve ülkemizin tarihindeki önemini ortaya koyan çok değerli hatıralardır. Bugün burada çok kıymetli şehitlerimizi anarken, gazilerimize de şükranlarımızı ve minnetlerimizi ifade ediyoruz. İnşallah onların çizdiği yolda, bizlere emanet ettikleri bu vatanı tam bağımsız Türkiye idealine ulaştırmak ve üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmek için el birliğiyle gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz."

SARUHAN: "TRABZON'U EŞELEDİKÇE TARİH FIŞKIRIYOR"

Karadeniz Yazarlar Birliği Başkanı Sebahattin Saruhan ise Trabzon'un tarihi kimliğinin daha güçlü şekilde tanıtılması gerektiğini söyledi. Trabzon'un yalnızca bilim ve sanat şehri değil, aynı zamanda bir kahramanlık şehri olduğunu vurgulayan Saruhan, "Trabzon'u eşeledikçe tarih fışkırıyor. 93 Harbi'nde, Yemen'de, Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda Trabzonluları görüyoruz. Üstelik bunların büyük bir kısmı gönüllü olarak gerçekleşen gidişlerdir. Trabzon aynı zamanda İstiklal Madalyası almış bir şehirdir" dedi. Saruhan, Trabzon'un tarihi kimliğini yansıtan yeni bir unvanla anılması konusunun da tartışılması gerektiğini belirterek, Maraş'a verilen 'Kahraman' ve Antep'e verilen 'Gazi' unvanlarını hatırlattı.