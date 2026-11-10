Trabzon’un trafik kilidi açılacak

Trabzon'un ulaşım geleceğini değiştirecek Güney Çevre Yolu Projesi'nde inşaat çalışmaları aralıksız devam ediyor. Karadeniz Sahil Yolu'nun özellikle Akçaabat şehir geçişinde yaşanan trafik yoğunluğunu azaltması hedeflenen proje, transit trafiği şehir merkezinin dışına taşıyacak. Projenin Akçaabat geçişini kapsayan 1. etabı, 16,5 kilometre uzunluğunda planlandı. Mersin Mahallesi'nden başlayacak güzergâh, mevcut sahil yolunun güneyinden, Kavaklı ve Düzköy'ün kuzeyinden ilerleyerek Sera Gölü Kavşağı'nda son bulacak. Sahada 7 farklı noktada eş zamanlı imalatlar yürütülüyor.

7 TÜNEL, 7 VİYADÜK

Projede 2x3 şeritli, 32 metre genişliğinde bölünmüş yol standardı uygulanacak. İlk etapta toplam 14,35 kilometre uzunluğunda 7 çift tüp tünel, 878 metre uzunluğunda 7 viyadük ve Mersin, Düzköy ile Sera Gölü noktalarında 3 köprülü kavşak yer alıyor. Yan yollarla birlikte toplam 10 köprünün inşa edilmesi planlanıyor. Tünellerde portal imalatlarının büyük bölümü tamamlanırken kazı ve destek çalışmaları sürüyor. Mersin-Sera Vadisi hattındaki sanat yapılarında ise önemli ilerleme kaydedildi. Köprü ve menfezli geçişlerin büyük bölümü tamamlanma aşamasına geldi. Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, projede herhangi bir aksaklık bulunmadığını belirterek çalışmaların planlanan şekilde sürdüğünü söyledi. Mersin Mahallesi ile Sera Vadisi arasındaki sanat yapılarında sona yaklaşıldığını ifade eden Ekim, güzergâhın en önemli çalışma noktalarından birinin Düzköy Kavşağı olduğunu vurguladı. Ekim, kavşaktaki çalışmaların devam ettiğini, diğer bölümlerde ise imalatların büyük ölçüde tamamlandığını kaydetti.

TRAFİK ŞEHİR DIŞINA TAŞINACAK

Tünel çalışmalarının tamamlanmasıyla Güney Çevre Yolu'nun bitirilmesinin hedeflendiğini belirten Ekim, projenin Trabzon'un ulaşım ağındaki önemine dikkat çekti. Şehir içindeki trafik yoğunluğunun her geçen gün arttığını ifade eden Ekim, Güney Çevre Yolu, Pulathane Bulvarı ve sahil yolunun birbirine entegre edilmesi gerektiğini söyledi. Güney Çevre Yolu'nun devreye girmesiyle transit trafiğin büyük bölümünün bu güzergâha yönlendirileceğini belirten Ekim, böylece sahil yolu ve Pulathane Bulvarı'nın şehir içi ulaşımına daha etkin hizmet vereceğini, özellikle kavşaklardaki yoğunluğun azalacağını belirtti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör