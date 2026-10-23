Trabzon’un yıldız kalecisi korkuttu: Onana’nın lüks aracı hurdaya döndü!

KAZA SONRASI HASAR GÖRÜNTÜLENDİ

Trabzonspor'un Kamerunlu file bekçisi Andre Onana, Hearts maçının ardından evine gitmek üzere yola çıktı. Papara Park'taki karşılaşma sonrası Yomra ilçesi yakınlarında zincirleme trafik kazasına karışan Onana'nın içinde bulunduğu lüks otomobil hasar gördü.Yıldız kalecinin aracına ait yeni görüntülerde, otomobilin ön kısmında meydana gelen hasar gözler önüne serildi. Kazanın ardından ortaya çıkan fotoğraflar dikkat çekerken, Onana ve ailesinin kazadan yara almadan kurtulması teselli oldu.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör