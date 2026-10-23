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Giriş Tarihi: 23.10.2026 10:34

Trabzon'un yıldız kalecisi korkuttu: Onana’nın lüks aracı hurdaya döndü!

Trabzonspor’un Kamerunlu kalecisi Andre Onana, UEFA Konferans Ligi’nde Hearts karşısında alınan 2-0’lık galibiyetin ardından ailesiyle birlikte trafik kazası geçirdi.

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Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR Yaşam
Trabzon’un yıldız kalecisi korkuttu: Onana’nın lüks aracı hurdaya döndü!
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Trabzon'un Yomra ilçesi yakınlarında zincirleme kazaya karışan yıldız kalecinin lüks aracının son hali ortaya çıktı. Otomobilin ön kısmındaki hasar dikkat çekerken, Onana ve ailesinin kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi.

KAZA SONRASI HASAR GÖRÜNTÜLENDİ

Trabzonspor'un Kamerunlu file bekçisi Andre Onana, Hearts maçının ardından evine gitmek üzere yola çıktı. Papara Park'taki karşılaşma sonrası Yomra ilçesi yakınlarında zincirleme trafik kazasına karışan Onana'nın içinde bulunduğu lüks otomobil hasar gördü.Yıldız kalecinin aracına ait yeni görüntülerde, otomobilin ön kısmında meydana gelen hasar gözler önüne serildi. Kazanın ardından ortaya çıkan fotoğraflar dikkat çekerken, Onana ve ailesinin kazadan yara almadan kurtulması teselli oldu.

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Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#TRABZON #ANDRE ONANA #TRABZONSPOR

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Trabzon'un yıldız kalecisi korkuttu: Onana’nın lüks aracı hurdaya döndü!
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