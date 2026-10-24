Trafiğe Kapalı Yollar 24 Ekim 2026: Bugün İstanbul’da hangi yollar kapandı? İşte alternatif güzergahlar

SÜRÜCÜLER İÇİN ALTERNATİF GÜZERGAHLAR HANGİLERİ?

Vatan Caddesi ve çevresindeki kapalı yollar nedeniyle yaşanabilecek yoğunluğun önüne geçmek için İstanbul Valiliği sürücüler için kullanılabilecek alternatif yolları belirlemiştir. Bölgede seyahat edecek vatandaşların şu alternatif arterleri tercih etmeleri önerilmektedir:

Turgut Özal Millet Caddesi

Fevzipaşa Caddesi

Atatürk Bulvarı

D-100 Karayolu

O-3 Hal Yolu

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