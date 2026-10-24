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Giriş Tarihi: 24.10.2026 06:56

Trafiğe Kapalı Yollar 24 Ekim 2026: Bugün İstanbul'da hangi yollar kapandı? İşte alternatif güzergahlar

İstanbul Valiliği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tören provası sebebiyle 24 Ekim 2026 Cumartesi günü trafiğe kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları açıkladı. Vatan Caddesi ve bağlantı yollarında uygulanacak kısıtlamalar sabah 05:45'te başlayacak. İşte sürücülerin dikkat etmesi gereken tüm detaylar ve kapalı olan caddeler.

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Trafiğe Kapalı Yollar 24 Ekim 2026: Bugün İstanbul’da hangi yollar kapandı? İşte alternatif güzergahlar
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İstanbul'da hafta sonu trafiğe çıkacak sürücüler için kritik uyarı geldi. Cumhuriyet Bayramı kutlama provalarının Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) nedeniyle öne alınmasıyla, kent içi ulaşımda geçici düzenlemeler hayata geçirildi. Sabahın ilk saatlerinden itibaren kentin ana arterlerinden Adnan Menderes Bulvarı ve çevresindeki birçok bağlantı noktası araç trafiğine geçit vermeyecek.

24 EKİM İSTANBUL TRAFİK DÜZENLEMESİ NEDEN YAPILIYOR?

İstanbul Valiliği tarafından yapılan resmi basın açıklamasına göre, Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Vatan Caddesi'nde düzenlenecek olan geçit töreninin provası gerçekleştirecektir.

Normal şartlarda tören provaları 25 Ekim Pazar günü planlanmışken, aynı gün yapılacak olan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) adaylarının ve görevlilerinin ulaşımda mağduriyet yaşamaması adına prova tarihi 24 Ekim 2026 Cumartesi gününe çekilmiştir.

24 EKİM 2026 BUGÜN TRAFİĞE KAPALI CADDE VE SOKAKLAR

Sabah saat 05:45'ten itibaren tören provası bitimine kadar araç geçişine kapatılan ana arterler, caddeler ve sokaklar şunlardır:

Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) gidiş ve geliş istikametleri

D-100 Kuzey ve Güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri

Yıl Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri

Edirnekapı'dan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri

Oğuzhan Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri

Sofular Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri

Halıcılar Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri

Akdeniz Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri

Akşemsettin Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri

Ordu Caddesi ve Atatürk Bulvarı'ndan (Aksaray'dan Adnan Menderes Bulvarı) girişler

Keçeci Meydan Sokak'tan Adnan Menderes Bulvarı girişleri

Hal Yolu güneyden gelip Vatan Caddesi'ne yapılan tüm girişler

Adnan Menderes Bulvarı'na (Vatan Caddesi) çıkan tüm cadde ve sokaklar

Tatlıpınar Caddesi, Kaleboyu Caddesi ve Sulukule Caddesi'nden (Kaleiçi) Vatan Caddesi'ne katılımlar

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SÜRÜCÜLER İÇİN ALTERNATİF GÜZERGAHLAR HANGİLERİ?

Vatan Caddesi ve çevresindeki kapalı yollar nedeniyle yaşanabilecek yoğunluğun önüne geçmek için İstanbul Valiliği sürücüler için kullanılabilecek alternatif yolları belirlemiştir. Bölgede seyahat edecek vatandaşların şu alternatif arterleri tercih etmeleri önerilmektedir:

Turgut Özal Millet Caddesi

Fevzipaşa Caddesi

Atatürk Bulvarı

D-100 Karayolu

O-3 Hal Yolu

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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Trafiğe Kapalı Yollar 24 Ekim 2026: Bugün İstanbul'da hangi yollar kapandı? İşte alternatif güzergahlar
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