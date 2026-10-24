Trafiğe Kapalı Yollar 24 Ekim 2026: Bugün İstanbul’da hangi yollar kapandı? İşte alternatif güzergahlar

İstanbul'da hafta sonu trafiğe çıkacak sürücüler için kritik uyarı geldi. Cumhuriyet Bayramı kutlama provalarının Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) nedeniyle öne alınmasıyla, kent içi ulaşımda geçici düzenlemeler hayata geçirildi. Sabahın ilk saatlerinden itibaren kentin ana arterlerinden Adnan Menderes Bulvarı ve çevresindeki birçok bağlantı noktası araç trafiğine geçit vermeyecek.
İstanbul Valiliği tarafından yapılan resmi basın açıklamasına göre, Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Vatan Caddesi'nde düzenlenecek olan geçit töreninin provası gerçekleştirecektir.
Normal şartlarda tören provaları 25 Ekim Pazar günü planlanmışken, aynı gün yapılacak olan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) adaylarının ve görevlilerinin ulaşımda mağduriyet yaşamaması adına prova tarihi 24 Ekim 2026 Cumartesi gününe çekilmiştir.
Sabah saat 05:45'ten itibaren tören provası bitimine kadar araç geçişine kapatılan ana arterler, caddeler ve sokaklar şunlardır:
Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) gidiş ve geliş istikametleri
D-100 Kuzey ve Güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri
Yıl Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri
Edirnekapı'dan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri
Oğuzhan Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri
Sofular Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri
Halıcılar Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri
Akdeniz Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri
Akşemsettin Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri
Ordu Caddesi ve Atatürk Bulvarı'ndan (Aksaray'dan Adnan Menderes Bulvarı) girişler
Keçeci Meydan Sokak'tan Adnan Menderes Bulvarı girişleri
Hal Yolu güneyden gelip Vatan Caddesi'ne yapılan tüm girişler
Adnan Menderes Bulvarı'na (Vatan Caddesi) çıkan tüm cadde ve sokaklar
Tatlıpınar Caddesi, Kaleboyu Caddesi ve Sulukule Caddesi'nden (Kaleiçi) Vatan Caddesi'ne katılımlar
Vatan Caddesi ve çevresindeki kapalı yollar nedeniyle yaşanabilecek yoğunluğun önüne geçmek için İstanbul Valiliği sürücüler için kullanılabilecek alternatif yolları belirlemiştir. Bölgede seyahat edecek vatandaşların şu alternatif arterleri tercih etmeleri önerilmektedir:
Turgut Özal Millet Caddesi
Fevzipaşa Caddesi
Atatürk Bulvarı
D-100 Karayolu
O-3 Hal Yolu
Cumhuriyet Bayramı'mızın 103. yıl dönümü kutlamaları öncesinde genel prova, 25 Ekim 2026 Pazar günü yapılacak Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) nedeniyle 24 Ekim 2026 Cumartesi günü Vatan Caddesi'nde yapılacaktır. 24 Ekim 2026 Cumartesi prova günü ve 29 Ekim 2026 Perşembe tören günü saat 05:45'ten program bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergâhlara ilişkin basın açıklamamız…— TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) October 23, 2026