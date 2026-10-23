Trafiğe kapatılacak yollar 24 Ekim 2026: İstanbul Valiliği açıkladı! 29 Ekim tören provası programı

25 Ekim Pazar günü yapılacak KPSS sınavı dolayısıyla Vatan Caddesi'ndeki genel tören provası 24 Ekim Cumartesi gününe çekildi. Her iki günde de saat 05:45 itibarıyla başlayacak kısıtlamalarda 111 personel görev alacak. Mağduriyet yaşamamak için Vatan Caddesi ve çevresinde dikkat edilmesi gereken tüm ulaşım detayları yayında.
Valilik kararına göre araç trafiğine yönelik kısıtlamalar, hem 24 Ekim Cumartesi prova gününde hem de 29 Ekim Perşembe tören gününde saat 05:45 itibarıyla başlayacak ve programların bitimine kadar kesintisiz uygulanacak. Sahada düzeni ve güvenliği sağlamak üzere 58 kritik noktada; 22 ekip, 28 MTS unsuru, 36 yaya personel ve 3 çekici olmak üzere toplam 111 personel görevlendirildi.
05:45 itibarıyla araç geçişine tamamen kapatılacak ana arterler ve bağlantı noktaları şunlardır:
Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi): Gidiş ve geliş yönü tamamen trafiğe kapatılacak.
D100 Karayolu Bağlantıları: D100 Kuzey ve Güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı girişleri.
Ana Cadde Katılımları: 10. Yıl Caddesi, Edirnekapı, Oğuzhan Caddesi, Sofular Caddesi, Halıcılar Caddesi, Akdeniz Caddesi, Akşemsettin Caddesi, Ordu Caddesi ve Atatürk Bulvarı'ndan (Aksaray yönünden) Vatan Caddesi'ne tüm girişler.
Sokak ve Tali Bağlantılar: Keçeci Meydan Sokak, Hal Yolu güneyden gelen katılım, Tatlıpınar Caddesi, Kaleboyu Caddesi, Sulukule Caddesi (Kaleiçi) ve Vatan Caddesi'ne çıkan tüm cadde/sokaklar.
Trafiğe kapatılan Vatan Caddesi ve bağlantı yollarını kullanamayacak sürücülerin mağdur olmaması adına belirlenen alternatif rotalar şunlardır:
Sürücülerin kısıtlama saatlerinde yoğunluk yaşamamaları adına imkân dâhilinde toplu taşıma araçlarını veya Fevzipaşa ile Millet caddelerini tercih etmeleri önerilmektedir.
Cumhuriyet Bayramı'mızın 103. yıl dönümü kutlamaları öncesinde genel prova, 25 Ekim 2026 Pazar günü yapılacak Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) nedeniyle 24 Ekim 2026 Cumartesi günü Vatan Caddesi'nde yapılacaktır. 24 Ekim 2026 Cumartesi prova günü ve 29 Ekim 2026 Perşembe tören günü saat 05:45'ten program bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergâhlara ilişkin basın açıklamamız…— TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) October 23, 2026