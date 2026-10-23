Haberler Yaşam Haberleri Trafiğe kapatılacak yollar 24 Ekim 2026: İstanbul Valiliği açıkladı! 29 Ekim tören provası programı
Giriş Tarihi: 23.10.2026 09:50 Son Güncelleme: 23.10.2026 09:51

Trafiğe kapatılacak yollar 24 Ekim 2026: İstanbul Valiliği açıkladı! 29 Ekim tören provası programı

İstanbul Valiliği, Cumhuriyet Bayramı’nın 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenecek tören provası ve resmi tören nedeniyle 24 Ekim Cumartesi ve 29 Ekim Perşembe günleri araç trafiğine kapatılacak yolları duyurdu. Sürücüler için kapatılan caddeler ve ulaşımda kullanılabilecek alternatif rotalar tek tek listelendi. İşte, İstanbul'da trafiğe kapalı yollar listesi.

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Trafiğe kapatılacak yollar 24 Ekim 2026: İstanbul Valiliği açıkladı! 29 Ekim tören provası programı
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25 Ekim Pazar günü yapılacak KPSS sınavı dolayısıyla Vatan Caddesi'ndeki genel tören provası 24 Ekim Cumartesi gününe çekildi. Her iki günde de saat 05:45 itibarıyla başlayacak kısıtlamalarda 111 personel görev alacak. Mağduriyet yaşamamak için Vatan Caddesi ve çevresinde dikkat edilmesi gereken tüm ulaşım detayları yayında.

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Valilik kararına göre araç trafiğine yönelik kısıtlamalar, hem 24 Ekim Cumartesi prova gününde hem de 29 Ekim Perşembe tören gününde saat 05:45 itibarıyla başlayacak ve programların bitimine kadar kesintisiz uygulanacak. Sahada düzeni ve güvenliği sağlamak üzere 58 kritik noktada; 22 ekip, 28 MTS unsuru, 36 yaya personel ve 3 çekici olmak üzere toplam 111 personel görevlendirildi.

İSTANBUL'DA HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK?

05:45 itibarıyla araç geçişine tamamen kapatılacak ana arterler ve bağlantı noktaları şunlardır:

Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi): Gidiş ve geliş yönü tamamen trafiğe kapatılacak.

D100 Karayolu Bağlantıları: D100 Kuzey ve Güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı girişleri.

Ana Cadde Katılımları: 10. Yıl Caddesi, Edirnekapı, Oğuzhan Caddesi, Sofular Caddesi, Halıcılar Caddesi, Akdeniz Caddesi, Akşemsettin Caddesi, Ordu Caddesi ve Atatürk Bulvarı'ndan (Aksaray yönünden) Vatan Caddesi'ne tüm girişler.

Sokak ve Tali Bağlantılar: Keçeci Meydan Sokak, Hal Yolu güneyden gelen katılım, Tatlıpınar Caddesi, Kaleboyu Caddesi, Sulukule Caddesi (Kaleiçi) ve Vatan Caddesi'ne çıkan tüm cadde/sokaklar.

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SÜRÜCÜLER İÇİN ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Trafiğe kapatılan Vatan Caddesi ve bağlantı yollarını kullanamayacak sürücülerin mağdur olmaması adına belirlenen alternatif rotalar şunlardır:

  • Turgut Özal Millet Caddesi
  • Fevzipaşa Caddesi
  • Atatürk Bulvarı
  • D 100 Karayolu
  • O-3 Hal Yolu

Sürücülerin kısıtlama saatlerinde yoğunluk yaşamamaları adına imkân dâhilinde toplu taşıma araçlarını veya Fevzipaşa ile Millet caddelerini tercih etmeleri önerilmektedir.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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Trafiğe kapatılacak yollar 24 Ekim 2026: İstanbul Valiliği açıkladı! 29 Ekim tören provası programı
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