Trafiğe kapatılacak yollar 24 Ekim 2026: İstanbul Valiliği açıkladı! 29 Ekim tören provası programı

İSTANBUL VALİLİĞİ AÇIKLAMASI: KISITLAMALAR SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Valilik kararına göre araç trafiğine yönelik kısıtlamalar, hem 24 Ekim Cumartesi prova gününde hem de 29 Ekim Perşembe tören gününde saat 05:45 itibarıyla başlayacak ve programların bitimine kadar kesintisiz uygulanacak. Sahada düzeni ve güvenliği sağlamak üzere 58 kritik noktada; 22 ekip, 28 MTS unsuru, 36 yaya personel ve 3 çekici olmak üzere toplam 111 personel görevlendirildi.