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Giriş Tarihi: 15.4.2025 17:04

Trafik kazasında ağır yaralanmıştı: Aykut Zeybek 8 günlük yaşam savaşını kaybetti!

Manisa'da 31 yaşındaki Aykut Zeybek, 7 Nisan tarihinde geçirdiği trafik kazasında ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan ve 8 gündür yaşam savaşı veren Zeybek, kurtarılamadı.

İHA
Trafik kazasında ağır yaralanmıştı: Aykut Zeybek 8 günlük yaşam savaşını kaybetti!

Manisa'nın Sarıgöl-Alaşehir Karayolu'nun Afşar yol kavşağında geçirdiği kaza sonucu ağır yaralı olarak Manisa Celal Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesinde tedavi altına alınan Aykut Zeybek (31) 8 günlük yaşam savaşını kaybederek hayatını kaybetti.

Genç adamın ölümü, ailesi ve sevenlerini derinden etkilerken, Sarıgöl Dışkahveler Camisinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında dualarla Sarıgöl Mezarlığında toprağa verildi. Aykut Zeybek'in bekar olduğu öğrenildi.

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Trafik kazasında ağır yaralanmıştı: Aykut Zeybek 8 günlük yaşam savaşını kaybetti!
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