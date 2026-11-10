Haberler Yaşam Haberleri Trafik kazasında yaralanan uzman çavuş 14 gün sonra yaşamını yitirdi
Giriş Tarihi: 10.11.2026 11:43

Trafik kazasında yaralanan uzman çavuş 14 gün sonra yaşamını yitirdi

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Yakup Nazlı’dan acı haber geldi. Hastanede iki haftadır tedavi altında bulunan Nazlı, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
AZİZ ÖNAL AZİZ ÖNAL
Trafik kazasında yaralanan uzman çavuş 14 gün sonra yaşamını yitirdi
  • ABONE OL

Kaza 26 Ekim akşamı Bingöl-Erzurum kara yolunda meydana geldi. Yakup Nazlı'nın kullandığı motosiklet ile M.B. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpışmada motosiklet sürücüsü Yakup Nazlı ile otomobil sürücüsü M.B. ve araçtaki yolcu N.K. yaralandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Nazlı, Bingöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

14 GÜN SONRA ACI HABER GELDİ

Bingöl Ekinyolu Jandarma Karakolu'nda görevli olduğu belirtilen ve Genç ilçesine bağlı Yeşildere köyü nüfusuna kayıtlı Jandarma Uzman Çavuş Yakup Nazlı, 14 gündür devam eden tedavi sürecinde yaşamını yitirdi. Nazlı'nın vefatı, ailesi ve yakınlarının yanı sıra görev yaptığı çevrede de üzüntüye neden oldu.

#BİNGÖL #ERZURUM
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Trafik kazasında yaralanan uzman çavuş 14 gün sonra yaşamını yitirdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA