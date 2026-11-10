Trafik kazasında yaralanan uzman çavuş 14 gün sonra yaşamını yitirdi

Kaza 26 Ekim akşamı Bingöl-Erzurum kara yolunda meydana geldi. Yakup Nazlı'nın kullandığı motosiklet ile M.B. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpışmada motosiklet sürücüsü Yakup Nazlı ile otomobil sürücüsü M.B. ve araçtaki yolcu N.K. yaralandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Nazlı, Bingöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

14 GÜN SONRA ACI HABER GELDİ

Bingöl Ekinyolu Jandarma Karakolu'nda görevli olduğu belirtilen ve Genç ilçesine bağlı Yeşildere köyü nüfusuna kayıtlı Jandarma Uzman Çavuş Yakup Nazlı, 14 gündür devam eden tedavi sürecinde yaşamını yitirdi. Nazlı'nın vefatı, ailesi ve yakınlarının yanı sıra görev yaptığı çevrede de üzüntüye neden oldu.