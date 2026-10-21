Trafik kazasından kurtuldu iş kazasında öldü

Nilüfer ilçesi Tahtalı Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir boya fabrikasında çalışan Eray Altıntaş, forklift ile demir bloğu kaldırmak istedi. Bu sırada demir blok forkliftten kayarak Altıntaş'ın üzerine düştü. Feci iş kazasının gören mesai arkadaşları durumu hemen 112'ye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri Eray Altıntaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Altıntaş'ın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

10 GÜN ÖNCE KAZADAN KURTULMUŞ

Çalıştığı fabrikada feci şekilde hayatını kaybeden Eray Altıntaş'ın 10 gün önce de bir trafik kazasından yaralı kurtulduğu ortaya çıktı. Altıntaş'ın kullandığı ATV'nin karıştığı kazada, ATV'de yolcu olarak bulunan arkadaşının hayatını kaybettiği Eray Altıntaş'ın ise kazadan yaralı kurtulduğu öğrenildi.