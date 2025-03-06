Trafik polisi kalp krizi geçirdi

Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü Şehiriçi Trafik Denetim Şube Müdürlüğü'nde görev yapan 52 yaşındaki Yaşar Sevim devriye görevi yaptığı sırada Kırkpınar Mahallesi'nde fenalaştı. Görev yaptığı araçla Sapanca Devlet Hastanesi'ne Acil Servisi'ne kaldırılan Sevim doktorların bütün müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Ani ölümüyle herkesi şok eden Sevim için bugün Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi.Sevim için ilk cenaze töreni Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlendi.

Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Sakarya İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, Sakarya İl Jandarma Komutanı Albay Nejdet Karaca, Sapanca Kaymakamı Abdurrezzak Canpolat, Sapanca Belediye Başkanı Nihat Arda Şahin, Sapanca İlçe Emniyet müdürü Yusuf Özenç, emniyet teşkilatı, Sevim'in ailesi katıldı. Törende konuşan Vali Doğan, Sevim'in ailesi ve teşkilat mensuplarına başsağlığı diledi. Törenin ardından merhum polis memuru Yaşar Sevim'in naaşı, toprağa verilmek üzere memleketi Trabzon'un Akçaabat İlçesine uğurlandı.