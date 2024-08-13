Trafikte ani fren can aldı

Kırıkkale'de Mithat Öztürk yönetimindeki 40 T 0434 plakalı araç, Ankara istikametinden Kırıkkale yönüne doğru seyir halindeyken, aniden sağ şeritte durdu. Aynı istikamette seyreden Emir Şansal yönetimindeki 71 T 0128 plakalı araç, duramayarak Öztürk'ün aracına arkadan çarptı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen sürücü Mithat Öztürk, Yüksek İhtisas Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kazada Öztürk'ün aracındaki yolcu Hüseyin Öztürk ve diğer aracın sürücüsü Emir Şansal yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Bursa'da işe gitmek için yola çıkan 25 yaşındaki Oğuzhan Soylu'nun kullandığı motosiklet, ticari araca çarptı. Talihsiz genç kazada hayatını kaybetti.Diğer taraftan Jandarma Genel Komutanlığı'nın verilerine göre şehirlerarası yolcu taşımacılığında son 5 yılda 347 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. "Yoldan çıkma" ise en fazla kaza nedeni olarak ilk sırada yer aldı.