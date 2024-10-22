Trafikte gri araçlar lider: Kayıtlı araç sayısı 30 milyonu aştı

Türkiye İstatistik Kurumu "Motorlu Kara Taşıtları, Eylül 2024" verilerini açıkladı. Eylül 2024 verilerine göre, ülke genelinde 212 bin 451 adet taşıt trafiğe kaydedildi. Son verilere ile birlikte yurt genelinde trafiğe kayıtlı araç sayısı 30 milyon 678 bin 293 oldu. Eylül ayında trafiğe kaydedilen taşıtların yüzde 56,8'ini motosikletler oluştururken, yüzde 29,5'i otomobil, yüzde 7,9'u kamyonet, yüzde 2,9'u traktör ve geri kalanını kamyon, minibüs, otobüs ve özel amaçlı araçlar oluşturdu.

BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE ARTTI

Eylül ayında trafiğe kaydedilen araç sayısı, bir önceki aya göre yüzde 0,5 oranında arttı. Minibüs ve traktör gibi araçlarda ciddi artışlar gözlenirken, otomobil, kamyonet ve otobüs gibi araçlarda ise azalma yaşandı. Bir önceki yılın aynı ayına göre kıyaslandığında, Eylül 2024'te trafiğe kaydedilen taşıt sayısında yüzde 6,9'luk bir artış kaydedildi. Özellikle minibüs ve motosikletlerde yüksek oranlı artışlar dikkat çekti. Bununla birlikte, kamyon ve otomobil kayıtlarında düşüş yaşandı. Trafiğe kayıtlı araçların yüzde 52'si otomobil, yüzde 19,6'sı motosiklet ve yüzde 15,2'si kamyonet.

ARAÇ DEVRİ YOĞUN

Eylül ayında 992 bin 171 adet taşıt devri gerçekleşti. Trafikte el değiştiren araçların büyük çoğunluğunu otomobiller oluştururken, kamyonetler ve motosikletler de devri yapılan araçlar arasında önemli bir yer tuttu. Kocaeli'de de bu devir işlemlerinde ciddi bir hareketlilik gözlendi.Yılın ilk 9 ayında, Ocak-Eylül döneminde Türkiye genelinde 1 milyon 961 bin 456 adet taşıt trafiğe kaydedildi. Bu rakam bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,8 artış anlamına geliyor. Kocaeli'de de bu dönemde yoğun olarak otomobil ve motosiklet devri gerçekleşti.

GRİ RENK TALEP GÖRDÜ

Yılın ilk 9 ayında trafiğe katılan otomobillerin büyük çoğunluğu gri renkte olurken, motor hacmi tercihinde 1300 cc ve altı motorlar öne çıktı. Kocaeli'de de en çok tercih edilen renk gri olurken, küçük motor hacimli otomobiller tercih edilmeye devam ediyor.