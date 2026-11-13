Trafikte kavgaya 906 bin 992 TL ceza

Beşiktaş
'ta 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında trafikte yaşanan tartışma kavgaya dönüştü, trafik durma noktasına geldi. Olayın ardından polis, sürücüler M.K. (42), M.O.K. (21) ile araçtaki A.K. (29), K.K. (23), M.K.K. (19) ve C.K. (14) isimli şahısların kimlikleri belirledi. Şüphelilere trafikte saldırı amacıyla araçtan inmek, yasak yerde duraklamak, saygısızca araç kullanmak ve kask takmamaktan 906 bin 992 lira idari para cezası uygulandı. Ehliyetlerine 60 gün süreyle el konuldu. Araçlar trafikten men edildi.
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Mete Efendioğlu - Editör