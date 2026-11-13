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Giriş Tarihi: 13.11.2026

Trafikte kavgaya 906 bin 992 TL ceza

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Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Trafikte kavgaya 906 bin 992 TL ceza
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Beşiktaş'ta 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında trafikte yaşanan tartışma kavgaya dönüştü, trafik durma noktasına geldi. Olayın ardından polis, sürücüler M.K. (42), M.O.K. (21) ile araçtaki A.K. (29), K.K. (23), M.K.K. (19) ve C.K. (14) isimli şahısların kimlikleri belirledi. Şüphelilere trafikte saldırı amacıyla araçtan inmek, yasak yerde duraklamak, saygısızca araç kullanmak ve kask takmamaktan 906 bin 992 lira idari para cezası uygulandı. Ehliyetlerine 60 gün süreyle el konuldu. Araçlar trafikten men edildi.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#BEŞİKTAŞ
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Trafikte kavgaya 906 bin 992 TL ceza
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