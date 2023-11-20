Trafikte korku dolu anlar... Beton mikseri devrildi: 1 yaralı!

Yine çevredeki vatandaşlar tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Karayolları ekipleri, polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü hastaneye kaldırırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Kaza nedeniyle yolda araç trafiği bir süreliğine tek şeritten sağlandı.