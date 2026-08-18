Kocaeli'nde trafikte maganda dehşeti! "Seni gebertirim" diyerek motokuryeye saldırdı

"İŞİMDEN VE EKMEĞİMDEN OLMAMAK İÇİN KARŞILIK VERMEDİM"

Motokurye, olayın görüntülerini paylaştığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Siparişe giderken plakasız üç tekerlekli motor kontrolsüz bir şekilde aradan çıktı ve az kalsın bana çarpıyordu. Durup korna çaldım, bunun üzerine üzerime yürüyüp saldırdı ve motosikletimi yere düşürdü. Ben yine de karşılık vermedim. Korktuğum için değil; ehliyetimi kaybetmemek, işimden ve ekmeğimden olmamak için karşılık vermedim. Polise verdim ve gereken şeyler yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Ğmmügülsüm Yiğit - Editör