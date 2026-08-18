Haberler Yaşam Haberleri Kocaeli'nde trafikte maganda dehşeti! 'Seni gebertirim' diyerek motokuryeye saldırdı
Giriş Tarihi: 18.08.2026 11:18 Son Güncelleme: 18.08.2026 11:19

Kocaeli'nde trafikte maganda dehşeti! "Seni gebertirim" diyerek motokuryeye saldırdı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde trafikte çıkan tartışmada bir sürücü, "Seni gebertirim" diyerek üzerine yürüdüğü motokuryeye saldırdı. Yaşananlar motokuryenin kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

İHA Yaşam
Kocaeli’nde trafikte maganda dehşeti! Seni gebertirim diyerek motokuryeye saldırdı
  • ABONE OL

Kocaeli'nin Körfez ilçesi Esentepe Mahallesi'nde trafikte seyir halinde olan motokurye ile üç tekerlekli motosiklet sürücüsü arasında yaşandı.

"SENİ VAR YA GEBERTİRİM"

Taraflar arasında çıkan tartışmada motokuryenin üzerine yürüyen sürücü, "Seni var ya gebertirim, yoluna yürü" diyerek yumruk ve kafa darbeleriyle saldırdı. Saldırı sırasında motokuryenin motosikleti de yere düştü.

"İŞİMDEN VE EKMEĞİMDEN OLMAMAK İÇİN KARŞILIK VERMEDİM"

Motokurye, olayın görüntülerini paylaştığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Siparişe giderken plakasız üç tekerlekli motor kontrolsüz bir şekilde aradan çıktı ve az kalsın bana çarpıyordu. Durup korna çaldım, bunun üzerine üzerime yürüyüp saldırdı ve motosikletimi yere düşürdü. Ben yine de karşılık vermedim. Korktuğum için değil; ehliyetimi kaybetmemek, işimden ve ekmeğimden olmamak için karşılık vermedim. Polise verdim ve gereken şeyler yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Ğmmügülsüm Yiğit - Editör
#KOCAELİ #KÖRFEZ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Kocaeli'nde trafikte maganda dehşeti! "Seni gebertirim" diyerek motokuryeye saldırdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA