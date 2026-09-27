Trafikte motosikletliye saldırıya 180 bin TL ceza

Şişli
'de tartıştığı motosiklet sürücüsünü darp eden bir kişiye 180 bin TL para cezası kesildi. 25 Eylül'de yaşanan olayda sosyal medyaya yansıyan görüntülerde otomobil sürücüsü C.D.'nin trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsünü darp ettiği görüldü. Polis, C.D.'yi gözaltına aldı. Şahsa yönelik 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun; 46/4 (Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek) maddesi gereğince 180 bin TL cezai işlem uygulanırken, ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu. Aracı ise 60 gün trafikten men edildi.