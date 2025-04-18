Trafikte "Neden baktın" kavgası! Motosikletli, otomobil sürücüsünü bıçakladı

Şehitkamil ilçesi Gazimuhtarpaşa Bulvarı ile Ali Fuat Cebesoy Bulvarının kesiştiği kavşakta meydana gelen olayda iddiaya göre, kimliği henüz bilinmeyen motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsü Oğuzhan Atılgan arasında kırmızı ışıkta beklerken 'neden baktın?' sözü nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmada sırasında motosiklet sürücüsü, otomobil sürücüsüne bıçakla saldırdı. Kavgayı silahla havaya ateş açan bir polis memuru durdurdu. Göğsünden ve karnından bıçaklanıp kanlar içinde yere yığılan Oğuzhan Atılgan'a olay mahallinden geçen bir dağcılık kulübünün üyeleri müdahale etti. Oğuzhan Atılgan dağcıların müdahalesi sonrası olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Atılgan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Hastanede tedavi altına alınan Atılgan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, motosiklet sürücüsü gözaltına alındı.