Trafikte selektör tartışması kanlı bitmişti: Dalağı alınan gencin davasında o canilere hapis cezası!

DALAĞI AMELİYATLA ALINDI

Dosyaya giren adli raporda, Çelik'in karın bölgesi, sağ kalçası, sağ bacağı ve kolunda kesici ve delici alet yaralanmaları bulunduğu belirtildi. Yaralanmasının basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek nitelikte olmadığı, ameliyatla dalağının alınmasının organlardan birinin işlevinin sürekli yitirilmesi niteliğinde olduğu bildirildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheliler İshak D., Musa M.A. ve olay tarihinde 16 yaşında olan B.A.K. hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan açılan dava, Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Davanın ikinci duruşmasında esas hakkındaki mütalaasında üç sanığın da "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılmasını isteyen cumhuriyet savcısı, kullanılan bıçağın niteliği, hedef alınan vücut bölgesi, darbe sayısı ve yaralanmanın ağırlığına dikkat çekti.



İKİ SANIĞA 11 YIL 8'ER AY HAPİS

Davanın 3. duruşmasında mahkeme heyeti, Musa M.A. ve İshak D.'yi "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan ayrı ayrı 14 yıl hapis cezasına çarptırdı. Haksız tahrik indirimi uygulamayan heyet, cezanın sanıkların gelecekleri üzerindeki muhtemel etkilerini takdiri indirim nedeni kabul ederek cezaları ayrı ayrı 11 yıl 8 aya indirdi. Verilen ceza miktarı ile kaçma ve saklanma şüphesini dikkate alan heyet, adli kontrolün yetersiz kalacağı gerekçesiyle Musa M.A. ve İshak D.'nin hükmen tutuklanmasına karar verdi.

B.A.K. hakkında da aynı suçtan 14 yıl hapis cezası belirlendi. Suç tarihinde 15-18 yaş grubunda olması nedeniyle cezası üçte bir oranında indirilerek 9 yıl 4 aya düşürüldü. Takdiri indirimle 7 yıl 9 ay 10 gün hapis cezasına çarptırılan B.A.K.'nin yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmedildi.