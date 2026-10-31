Trafikte sopalı kavga kamerada: 2 sürücü cezadan kaçamadı!

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Yapılan çalışma sonucunda her iki sürücüye 180'er bin TL trafik idari para cezası uygulanırken, ehliyetlerine de 2 ay süreyle el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör