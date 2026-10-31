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Giriş Tarihi: 31.10.2026 11:13

Trafikte sopalı kavga kamerada: 2 sürücü cezadan kaçamadı!

Hatay’ın Defne ilçesinde motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında çıkan sopalı kavga cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayın ardından 2 sürücüye toplam 360 bin lira ceza kesilirken, ehliyetlerine 2 ay süreyle el konuldu.

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DHA Yaşam
Trafikte sopalı kavga kamerada: 2 sürücü cezadan kaçamadı!
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Olay, 27 Ekim'de Defne ilçesi Subaşı Mahallesi çevreyolu kavşağında meydana geldi. Motosiklet sürücüsü Abdo Emir Yakıcı ile ismi öğrenilemeyen otomobil sürücüsü arasında trafikte tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. Yere düşen Yakıcı'nın, elinde sopa bulunan sürücü tarafından darbedildiği, otomobilde bulunan diğer kişilerin de kavgaya karıştığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Yapılan çalışma sonucunda her iki sürücüye 180'er bin TL trafik idari para cezası uygulanırken, ehliyetlerine de 2 ay süreyle el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#HATAY

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Trafikte sopalı kavga kamerada: 2 sürücü cezadan kaçamadı!
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