Trafikte tartıştığı kişinin aracına saldırdı: O şahsa idari para cezası!

Plaka bilgilerinden kimliği tespit edilen V.Ü. isimli şahıs yakalandı. Şahsa yönelik 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun; 'Muayenesi yapılmamış araçla trafiğe çıkmak', 'Geçiş yapmak isteyenlere yol vermemek', ve 'Duraklamanın yasaklandığının belirtildiği yerlerde duraklamak' maddelerinden olmak üzere idari para cezası uygulandı.