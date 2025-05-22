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Giriş Tarihi: 22.5.2025 19:12

Trafikte tartıştığı kişinin aracına saldırdı: O şahsa idari para cezası!

Pendik'te bir trafiği tehlikeye düşürecek şekilde araç kullanan şüphelinin bir kişinin aracına da yumrukla saldırması sonrası ekipler harekete geçti. Şahıs kısa sürede yakalanırken, idari para cezası uygulandı.

İHA
Trafikte tartıştığı kişinin aracına saldırdı: O şahsa idari para cezası!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülere yönelik yapılan incelemelerde; 21 Mayıs 2025 tarihinde Pendik ilçesi Bahçelievler Mahallesinde bulunan cadde üzerinde bir araç sürücüsünün trafiği tehlikeye düşürecek şekilde araç kullandığını belirledi. Şahıs trafikte tartıştığı kişinin aracına yumrukla saldırdı.

Plaka bilgilerinden kimliği tespit edilen V.Ü. isimli şahıs yakalandı. Şahsa yönelik 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun; 'Muayenesi yapılmamış araçla trafiğe çıkmak', 'Geçiş yapmak isteyenlere yol vermemek', ve 'Duraklamanın yasaklandığının belirtildiği yerlerde duraklamak' maddelerinden olmak üzere idari para cezası uygulandı.

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Trafikte tartıştığı kişinin aracına saldırdı: O şahsa idari para cezası!
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