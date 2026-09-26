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Giriş Tarihi: 26.09.2026

Trafikte yol verme kavgası kanlı bitti

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Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Trafikte yol verme kavgası kanlı bitti
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ADANA'nın merkez Yüreğir ilçesi Anadolu Mahallesi'nde 27 Ağustos'ta, Suriye uyruklu motosiklet sürücüsü Taha Humsi (22), trafikte yol verme anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı Cihan Olcay'ın (22) otomobilinin önünü kesti. Taraflar arasında çıkan sözlü tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Olcay'ın tabancayla ateş ettiği Humsi, kanlar içinde yere yığıldı. Şüpheli olay yerinden kaçarken hastaneye kaldırılan Humsi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüpheli saklandğı adreste gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde "Trafikte makas atarak ilerliyordu. Tepki gösterince önümü kesti. Bir anlık öfkeyle ateş ettim" diyen şüpheli tutuklandı.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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Trafikte yol verme kavgası kanlı bitti
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