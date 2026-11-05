Traktör ile ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

Kaza; Kars merkeze bağlı Büyük Oluklu köyü yolunda meydana geldi, traktör ile ticari araç henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın ardından araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi. Olay yerine ulaşan 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri, yaralıların yardımına koştu.

Ekipler, araçlarda sıkışan yaralıları sıkıştıkları yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Kazada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, diğer yaralıların da hastanede tedavi altına alındığı bildirildi. Jandarma ekipleri kazanın yaşandığı bölgede güvenlik önlemleri alırken, kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.