Traktör kazası can aldı

Karkamış ilçesinin Koyunbat (Yaşar) köyünde meydana gelen olayda Osman Erooğlu, lise öğrencisi oğlu Bekir ile birlikte fıstık hasadından dönerken kullandığı traktörün direksiyon hakimiyetini kaybedince araç devrildi. Bu surada babasının yanında oturan Bekir Eroğlu ağır yaralandı. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Karkamış Devlet Hastanesi'ne kaldırılan talihsiz genç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bekir Eroğlu'nun cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.