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Giriş Tarihi: 3.8.2025 22:17 Son Güncelleme: 3.8.2025 23:05

Traktör kazası can aldı

Gaziantep'te fıstık hasadından dönen ailenin bulunduğu traktör devrilince 17 yaşındaki bir genç yaşamını yitirdi.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Traktör kazası can aldı

Karkamış ilçesinin Koyunbat (Yaşar) köyünde meydana gelen olayda Osman Erooğlu, lise öğrencisi oğlu Bekir ile birlikte fıstık hasadından dönerken kullandığı traktörün direksiyon hakimiyetini kaybedince araç devrildi. Bu surada babasının yanında oturan Bekir Eroğlu ağır yaralandı. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Karkamış Devlet Hastanesi'ne kaldırılan talihsiz genç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bekir Eroğlu'nun cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Traktör kazası can aldı
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