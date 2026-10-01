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Giriş Tarihi: 1.10.2026 10:27

Traktör tarlaya devrildi: 1 ölü

Kayseri’nin Tomarza ilçesinde kontrolden çıkan traktörün tarlaya devrilmesi sonucu sürücü Mehmet Özkara hayatını kaybetti.

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Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Traktör tarlaya devrildi: 1 ölü
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Tomarza ilçesine bağlı Süvengenler Mahallesi yakınlarında Mehmet Özkara'nın kullandığı ve plakası henüz belirlenemeyen traktör, seyir halindeyken kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya devrildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Özkara'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Özkara'nın cenazesi, gerekli işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden Mehmet Özkara, Tomarza Emiruşağı Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

#KAYSERİ
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Traktör tarlaya devrildi: 1 ölü
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