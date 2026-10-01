Traktör tarlaya devrildi: 1 ölü

Tomarza ilçesine bağlı Süvengenler Mahallesi yakınlarında Mehmet Özkara'nın kullandığı ve plakası henüz belirlenemeyen traktör, seyir halindeyken kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya devrildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Özkara'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Özkara'nın cenazesi, gerekli işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden Mehmet Özkara, Tomarza Emiruşağı Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

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