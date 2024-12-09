Traktörden düşen 9 yaşındaki Abdulkadir, öldü

İhbarla bölgeye sevk edilen sağlık görevlileri Abdulkadir Ercan'ı Bozova Mehmet-Enver Yıldırım Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan Ercan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Abdulkadir Ercan'ın cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı...