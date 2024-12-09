Haberler Yaşam Haberleri Traktörden düşen 9 yaşındaki Abdulkadir, öldü
Giriş Tarihi: 9.12.2024 12:13

Traktörden düşen 9 yaşındaki Abdulkadir, öldü

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde, seyir halindeki traktörden düşüp yaralanan Abdulkadir Ercan (9), hastanede yaşamını yitirdi...

DHA
Traktörden düşen 9 yaşındaki Abdulkadir, öldü

Kaza, sabah saatlerinde Tunalı Mahallesi'nde meydana geldi. Hareket halindeki sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen traktörün römorkunda seyahat eden Abdulkadir Ercan, dengesini kaybedip düştü. Mahalleli, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarla bölgeye sevk edilen sağlık görevlileri Abdulkadir Ercan'ı Bozova Mehmet-Enver Yıldırım Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan Ercan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Abdulkadir Ercan'ın cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı...

ARKADAŞINA GÖNDER
Traktörden düşen 9 yaşındaki Abdulkadir, öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA