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Giriş Tarihi: 12.08.2026 13:11

Traktöre çarpan otomobildeki çift hayatını kaybetti

Konya’da otomobilin aynı istikamette giden traktöre arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada Süleyman Sarıkaya (69) ve eşi Makbule Sarıkaya (67) hayatını kaybetti.

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Traktöre çarpan otomobildeki çift hayatını kaybetti
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Kaza, gece saatlerinde Ilgın İlçesine bağlı Göstere Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Süleyman Sarıkaya idaresindeki 42 P 7581 plakalı otomobil aynı istikamete gitmekte olan Ali Kılınç (45) idaresindeki 42 AUJ 410 plakalı traktöre arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler Sarıkaya çiftinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Çiftin, mahallede düzenlenen şenlik alanına gittikleri öğrenildi. Traktör sürücüsü ise gözaltına alındı.

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Traktöre çarpan otomobildeki çift hayatını kaybetti
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