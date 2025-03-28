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Giriş Tarihi: 28.3.2025 18:04 Son Güncelleme: 28.3.2025 18:17

Traktörün altında kalan çiftçi öldü

Gaziantep'te kullandığı traktör uçuruma yuvarlanan çiftçi yaşamını yitirdi.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Traktörün altında kalan çiftçi öldü

Nizip ilçesinin kırsal Sekili Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Ali Altıntaş (60), tarlasından dönerken traktörünün kontrolünü kaybedince traktör yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Altıntaş, zeytin bahçesine düşerek devrilen traktörün altında kaldı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ali Altıntaş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Altıntaş'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Traktörün altında kalan çiftçi öldü
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