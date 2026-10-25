Traktörün pulluğunun altında kalan bebek hayatını kaybetti

Olay, Viranşehir ilçesinin kırsal Malta Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 1 yaşındaki Elanur Talik, traktöre bağlı pulluğun altında kaldı. Durumu fark eden ailesi, küçük çocuğu kurtararak hastaneye ulaştırmak için harekete geçti. İhbar üzerine sağlık ekipleri, hastaneye doğru yola çıkan ailenin bulunduğu araca ulaşmak için çalışma başlattı. Ekipler, yolda karşılaştıkları çocuğu teslim alarak ilk müdahalesini yaptıktan sonra Viranşehir Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastaneye kalbi durmuş halde getirildiği öğrenilen Elanur Talik'e doktorlar tarafından müdahale edildi. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri olayın meydana geldiği bölgede inceleme yaparken, olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

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