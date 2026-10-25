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Giriş Tarihi: 25.10.2026 14:17

Traktörün pulluğunun altında kalan bebek hayatını kaybetti

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde traktöre bağlı pulluğun altında kalan 1 yaşındaki Elanur Talik, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

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MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Traktörün pulluğunun altında kalan bebek hayatını kaybetti
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Olay, Viranşehir ilçesinin kırsal Malta Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 1 yaşındaki Elanur Talik, traktöre bağlı pulluğun altında kaldı. Durumu fark eden ailesi, küçük çocuğu kurtararak hastaneye ulaştırmak için harekete geçti. İhbar üzerine sağlık ekipleri, hastaneye doğru yola çıkan ailenin bulunduğu araca ulaşmak için çalışma başlattı. Ekipler, yolda karşılaştıkları çocuğu teslim alarak ilk müdahalesini yaptıktan sonra Viranşehir Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastaneye kalbi durmuş halde getirildiği öğrenilen Elanur Talik'e doktorlar tarafından müdahale edildi. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri olayın meydana geldiği bölgede inceleme yaparken, olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

#VİRANŞEHİR #ŞANLIURFA
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