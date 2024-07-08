Tralleıs’te kazı başladı

Aydın'ın ilk yerleşim yerlerinden olduğu düşünülen 3 bin yıllık Tralleis Antik Kenti'ndeki kazı çalışmaları dün törenle başladı. Aydın Valisi Yakup Canbolat'ın katılımıyla antik kentte gerçekleştirilen törende gerçekleştirilen açılış konuşmalarının ardından protokol üyeleri kazı alanlarını gezdi. Beraberindeki heyetle birlikte kaz alanına geçen Vali Canbolat, ilk kazmayı vurarak kazı çalışmalarını resmen başlattı. Tralleis Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Murat Çekilmez; "2024 yılından itibaren özellikle Tralleis Antik Kentinin hamam, gymnasium kompleksi ve çevresinde kazı çalışmaları yürüteceğiz. 30 lisans öğrencisi, 10 yüksek lisans ve doktora, işçilerle birlikte bilim insanlarıyla birlikte 100 kişilik bir ekip burada" dedi