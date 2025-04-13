Trendyol 1. Lig: Karagümrük ile Gençlerbirliği yenişemedi!

Trendyol 1.Lig'in 34. hafta maçında Fatih Karagümrük ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0 beraberlikle bitti.

Bu sonucun ardından Fatih Karagümrük, puanını 60'ya yükseltirken, Gençlerbirliği ise puanını 58 yaptı.

Trendyol 1.Lig'in gelecek haftasında Fatih Karagümrük, Boluspor'a konuk olacak. Gençlerbirliği, Bandırmaspor'u ağırlayacak.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Sezgin Çınar, Kadir Akıllı

Solwie Energy Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Talha Ülvan, Yiğit Efe Demir, Djilobodji, Çağtay Kurukalıp, Atakan Çankaya (Dk. 89 Muhammed Mert), Doh, Serginho (Dk. 89 Dovedan), Johnson (Dk. 79 Göktan Gürpüz), Camacho, Wesley

Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Fıratcan Üzüm, Sinan Osmanoğlu, Zuzek, Hanousek, Mikail Okyar (Dk. 79 Buğra Çağıran), Amilton (Dk. 67 Joca), Etobo, Nalepa (Dk. 89 Samed Onur), Metehan Mimaroğlu, Popa (Dk. 66 Gaucho)