Tribün skandalının ardından duygulandıran diyalog: Komiser yardımcısı o anları anlattı! ’O küçük vücudundaki titreme...’

Çocuğu güvenli bölgeye götüren Ankara Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunuslar Motosikletli Polis Timler Amirliğinde görevli Komiser Yardımcısı Yurduseven, olay sırasında yaşananları anlattı.

Tribündeki gerginliğin Fenerbahçe forması giyen küçük çocuğa yöneldiğini anında fark ettiğini belirten Yurduseven, duruma müdahale ettiğini söyledi.

Yurduseven, babasının yanına gidip, "Sanırım bu arkadaşlar bu tarafa geliyor, daha büyük bir şeye sebep olunmaması için çocuğu bana ver" dediğini ve çocuğu kucağına aldığını ifade etti.

"BEN DE STRESLİYDİM"

Çocuğu kucağına alarak tribünden çıkarmaya çalıştığı sırada taraftarların arasından geçmek zorunda kaldıklarını belirten Yurduseven, en büyük endişesinin çocuğa zarar gelmesi olduğunu söyledi.

Tepki gösteren kişiyle göz göze geldiğini anlatan Yurduseven, kendisine tepkisini şiddete dönüştürmemesi gerektiğini, yapacağı herhangi bir hareketin çocuğun, kendisinin veya başka bir vatandaşın canına mal olabileceğini söylediğini dile getirdi.

Çocuğun bu sırada sürekli soru sorduğunu, strese girdiğini ve terlediğini aktaran Yurduseven, yaşananların kendisini bir baba olarak da etkilediğini şu sözlerle anlattı:

"O küçük vücudundaki titreme gerçekten üzücüydü. Bir baba olarak ben de stresliydim aslında ama belli etmemeye çalışıyoruz bunları sonradan tabii ki o stresi atınca 'Allah'ım çok şükür' dedim. Sağlam bir şekilde çıktık."

Çocuğun yeniden hedef haline gelmemesi için formasını çıkarmasını istediğini anlatan Yurduseven, çocuğun terli olması nedeniyle üşümemesi için birlikte görev yaptığı polis memurundan tişörtünü istediğini aktardı.