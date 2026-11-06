Trilyon dolarlık harita yeniden çizildi: Türkiye hangi madenle zirveye oynadı? İşte 2026 mineral zengini ülkeler

Küresel ekonominin kaderini değiştiren ve trilyon dolarlık dev rezervleri barındıran ülkeler açıklandı! ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), dünyayı parmağında oynatan 15 kritik mineralin haritasını çıkardı. Türkiye'nin o stratejik madenle damga vurduğu dev listede dengeler tamamen değişti. İşte tüm dünyayı peşinden koşturan o maden zengini ülkeler.
Rapora göre maden çeşitliliğinde öne çıkan ülke Avustralya oluyor. Ülke; altın, uranyum, çinko ve manganez rezervlerinde küresel olarak birinci sırada yer alırken, özellikle demir cevherinde yüzde 31'lik payla dünyayı domine ediyor. Nükleer enerjinin geleceği sayılan uranyum rezervlerinin yüzde 28'i de yine Avustralya'da bulunuyor.
Haritada bazı madenlerin tek bir coğrafyada adeta sıkışıp kaldığı görülüyor. Bu yoğunlaşma küresel sanayiyi az sayıda ülkeye bağımlı kılıyor:
Avustralya - %20
Peru - %18
Küresel gümüş rezervlerinin yüzde 18'ine ev sahipliği yapan Peru, hem takı endüstrisinin hem de güneş paneli gibi yeşil teknolojilerin parlayan yıldızı olarak listede ağırlığını hissettiriyor.
Şili - %21
Güney Amerika'nın maden devi Şili, elektrik iletiminin ana damarı olan bakır rezervlerinin yüzde 21'ini ve batarya üretiminin göz bebeği olan lityum rezervlerinin yüzde 25'ini tek başına sırtlıyor.
Avustralya - %28
Geleceğin temiz ve sürdürülebilir enerji kaynağı olarak görülen nükleer reaktörlerin yakıtı uranyumda Avustralya, küresel rezervlerin yüzde 28'ine tek başına ev sahipliği yaparak dünyanın gelecekteki enerji haritasında kilit bir rol üstleniyor.
Rusya - %44
Mücevherat dünyasından endüstriyel kesici aletlere kadar geniş bir kullanım alanı olan elmas rezervlerinin yüzde 44'ünü elinde tutuyor.
ABD - %23
Geleneksel enerji üretiminin ve ağır sanayinin en köklü yakıtlarından biri olan kömür rezervlerinde zirveye oturan ABD, küresel kömür varlığının yüzde 23'ünü sınırları içinde barındırıyor.
Şili - %25
Avustralya - %31
İnşaattan otomotive kadar ağır sanayinin ve modern şehirlerin temel yapı taşı olan demir cevheri rezervlerinin yüzde 31'ini elinde bulunduran Avustralya, küresel altyapı projelerinin adeta ana tedarikçisi konumunda yer alıyor.
Endonezya - %44
Batarya teknolojilerinin bir diğer kritik bileşeni olan nikel rezervlerinin yüzde 44'ünü kontrol ediyor.
Çin - %52
Kongo Demokratik Cumhuriyeti - %50
Elektrikli araçların kalbi olan kobalt rezervlerinin yarısına hükmediyor.
Güney Afrika - %83
Avustralya - %27
Paslanmayı önleyen kaplama teknolojilerinden batarya üretimine kadar sanayide geniş bir koruyucu kalkan görevi üstlenen çinko rezervlerinde lider olan Avustralya, dünya genelindeki bu değerli madenin yüzde 27'sini topraklarında barındırıyor.
Fas - %69
Fas küresel fosfat rezervlerinin yüzde 69'unu elinde tutuyor.
Türkiye - %73
Küresel maden haritasında liderlerin es geçemediği en stratejik ambargolardan biri hiç şüphesiz bor elementi!
USGS ve Eti Maden verilerine göre Türkiye, dünya bor rezervlerinin tam yüzde 73'üne tek başına ev sahipliği yapıyor.
Yani dünya üzerinde bilinen her 4 bor mineralinden neredeyse 3'ü Anadolu topraklarında yer alıyor. Küresel bor pazarındaki liderliğini açık ara sürdüren Türkiye, bu alanda adeta dünyanın ana tedarik anahtarını elinde tutuyor.
Yüksek teknolojili cam sanayisinden nükleer reaktörlere, jet yakıtlarından savunma sistemlerine kadar geleceğin en kritik endüstrilerini besleyen bu muazzam zenginlik, Türkiye'yi küresel enerji ve sanayi liginde kimsenin göz ardı edemeyeceği stratejik bir süper güç haline getiriyor.