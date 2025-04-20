Trollerin ’Sezaryen doğum yasaklandı’ yalanı böyle çöktü! Algı yaratmak için her yolu denediler

Sağlık Bakanlığı, "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" programı kapsamında Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik'i güncelleyerek işletme ve hizmet sunum standartlarını yükselten bir dizi düzenlemeye imza attı. Sosyal medya trolleri yeni düzenlemeyi çarpıtarak 'Özel hastanelerde sezaryen doğum yasaklandı' yalanını ortaya attı. Gerçek ise çok geçmeden ortaya çıktı.

'ÖZEL HASTANELERDE SEZARYEN YASAKLANDI' YALANI

Muhalif medya ve sosyal medya trolleri Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelikte var olan tıp merkezinde planlı sezaryen yapılamayacak kararını 'Özel hastanelerde sezaryen doğum yasaklandı' yalanını ortaya atarak yeni bir tartışma çıkarmak istedi. Fakat yaratmak istedikleri algı ellerinde patladı.