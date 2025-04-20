Haberler Yaşam Haberleri Trollerin 'Sezaryen doğum yasaklandı' yalanı böyle çöktü! Algı yaratmak için her yolu denediler
Giriş Tarihi: 20.4.2025 17:55 Son Güncelleme: 20.4.2025 18:10

Trollerin 'Sezaryen doğum yasaklandı' yalanı böyle çöktü! Algı yaratmak için her yolu denediler

Normal doğuma teşvik amacıyla Sağlık Bakanlığı yeni bir karar aldı. Özel sağlık kuruluşlarında uygulamaya konulacak yeni düzenlemelerle, tıbbi zorunluluk bulunmayan planlı sezaryen doğumlara artık izin verilmeyeceği ifade edildi. Muhalefet ise sosyal medyada trolleri aracılıyla alınan kararı çarpıtarak 'Özel hastanelerde sezaryen doğum yasaklandı' yalanını ortaya attı. Çok geçmeden ise gerçek ortaya çıktı. Düzenlemenin özel hastaneleri kapsamadığı sadece tıp merkezlerinde geçerli olduğu ve zaten bu kararın daha önceki düzenlemelerde var olduğu ifade edildi.

Trollerin ’Sezaryen doğum yasaklandı’ yalanı böyle çöktü! Algı yaratmak için her yolu denediler

Sağlık Bakanlığı, "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" programı kapsamında Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik'i güncelleyerek işletme ve hizmet sunum standartlarını yükselten bir dizi düzenlemeye imza attı. Sosyal medya trolleri yeni düzenlemeyi çarpıtarak 'Özel hastanelerde sezaryen doğum yasaklandı' yalanını ortaya attı. Gerçek ise çok geçmeden ortaya çıktı.

'ÖZEL HASTANELERDE SEZARYEN YASAKLANDI' YALANI

Muhalif medya ve sosyal medya trolleri Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelikte var olan tıp merkezinde planlı sezaryen yapılamayacak kararını 'Özel hastanelerde sezaryen doğum yasaklandı' yalanını ortaya atarak yeni bir tartışma çıkarmak istedi. Fakat yaratmak istedikleri algı ellerinde patladı.

KARAR ÖZEL HASTANELER İÇİN BAĞLAYICI DEĞİL

Edinilen bilgilere göre; Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni yönetmelikte 'tıp merkezinde sezayen yapılamaz' hükmünün sadece tıp merkezlerini kapsadığı ve özel hastaneler için bağlayıcı olmadığı ortaya çıktı. Ayrıca 'tıp merkezinde sezayen yapılamaz' hükmünün daha önceki yönetmeliklerde de var olduğu ifade edildi.

MECBURİ SEZARYENİ KAPSAMIYOR

Ayrıca maddenin detayı yönetmeliğin ek-9 kısmında 'planlı veya sosyal endikasyona bağlı sezaryen yapılamaz' şeklinde düzenlendiği normal doğum sırasında mecburi sezaryen endikasyonu oluşması durumunu kapsamadığı ifade edildi.

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Trollerin 'Sezaryen doğum yasaklandı' yalanı böyle çöktü! Algı yaratmak için her yolu denediler
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