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Giriş Tarihi: 23.10.2026

Troya kazısında çığır açan keşif

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Troya kazısında çığır açan keşif
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Troya kazılarında yaklaşık 2 bin 800 yıllık kemik flüt ile 4 bin 500 yıllık insan biçimli bir idol başının gün ışığına çıkarıldığını duyurdu. Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Troya'nın binlerce yıllık kültür ve sanat tarihine iki yeni keşifle katkı sunduklarını belirterek şunları kaydetti: "Bakanlığımızın izin ve destekleriyle Geleceğe Miras Projemiz kapsamında sürdürdüğümüz 2026 yılı kazılarında, yaklaşık 2 bin 800 yıllık kemik flüt ile 4 bin 500 yıllık insan biçimli bir idol başını gün ışığına çıkardık. Arkaik döneme ait kemik flüt, 160 yılı aşkın Troya kazıları tarihinde bugüne kadar bulunan ilk ve tek müzik aleti. Bu keşifle, Troya'daki müzik kültürüne ilişkin doğrudan bir arkeolojik kanıta ulaştık. Troya II kent kapısı çevresinde bulunan idol başıyla da erken Tunç Çağı'nın sembolik dünyasını ve Batı Anadolu'daki kültürel etkileşimleri anlamamıza katkı sağlayacak yeni bir eseri günümüze kazandırdık."

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#MEHMET NURİ ERSOY
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Troya kazısında çığır açan keşif
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