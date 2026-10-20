Troya sergisini 2 milyon kişi ziyaret etti

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TROYA Müzesi'ndeki bazı eserler, 'Troya ve Roma: Antik Akdeniz Mitleri, Efsaneleri, Hikayeleri' başlığı altında İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan Kolezyum'da sergilendi. 5 bin yıllık Troya eserleriyle birlikte Anadolu'nun çeşitli yerlerinden gelen çok sayıda Roma eserinin de yer aldığı sergi, 11 Haziran'da başlayıp 18 Ekim'de son erdi. Ağustos sonuna kadar sergiyi 2 milyondan fazla turistin ziyaret ettiğini söyleyen Troya Müze Müdürü Sinem Düzgören, "Ziyaretçiler buraya Roma tarihini görmek için gelse de Roma'nın asıl kuruluş sebebini de öğrendiler" dedi.