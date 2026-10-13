TRT 1 canlı izle ekranı! Galatasaray-Barcelona Şampiyonlar Ligi maçı TRT 1 canlı yayını

TRT 1 canlı izle ekranı, Galatasaray ile Barcelona arasındaki dev karşılaşmaya ev sahipliği yapıyor. Sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesinde RAMS Park'ta dünya futbolunun güçlü ekiplerinden Barcelona karşısına çıkıyor. Saat 22.00'de başlayacak kritik randevu, TRT 1 canlı ve şifresiz yayınıyla futbolseverlerle buluşuyor.