TRT 1 CANLI İZLE! Fenerbahçe - Slavia Prag maçı TRT 1 canlı yayın izle!

TRT 1 canlı izle aramaları, Fenerbahçe - Slavia Prag maçı öncesinde hız kazandı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasındaki mücadele, bugün saat 19.45'te Chobani Stadı'nda oynanacak. Fenerbahçe ile Slavia Prag'ı karşı karşıya getirecek maç, TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. İşte TRT 1 canlı yayın linki ve izleme ekranı.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında bugün Slavia Prag'ı konuk edecek. Saat 19.45'te başlayacak mücadele TRT 1, tabii ve TRT Radyo 1'den canlı yayınlanacak.
Dev maçı ekran başından takip etmek isteyenler aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.
Şampiyonlar Ligi maçlarında frekans güncellemeleri veya sinyal sorunları yaşamamak için uydunuzdaki güncel TRT 1 frekans değerleri şu şekildedir:
Uydu: Türksat 4A (42°E)
Frekans: 11794 MHz
Polarizasyon: Dikey (V)
Sembol Oranı (Symbol Rate): 30000
FEC: 3/4
Televizyonunuzun veya uydu alıcınızın Kumandası üzerinden Menü veya Ayarlar tuşuna basın.
Kanal Kurulumu veya Uydu Ayarları bölümüne girin.
Manuel Kanal Arama (Transponder / TP Ekle) seçeneğini tıklayın.
Frekans bölümüne 11794, Polarizasyon kısmına Dikey (V), Sembol Oranı kısmına 30000 değerlerini girin.
Aramayı Başlat butonuna basarak kanalı kaydedin ve listede TRT 1 HD'yi konumlandırın.