Haberler Yaşam Haberleri TRT 1 CANLI İZLE! Fenerbahçe - Slavia Prag maçı TRT 1 canlı yayın izle!
Giriş Tarihi: 20.10.2026 17:17

TRT 1 CANLI İZLE! Fenerbahçe - Slavia Prag maçı TRT 1 canlı yayın izle!

Fenerbahçe - Slavia Prag maçı için geri sayım sona ererken futbolseverler TRT 1 canlı izle bağlantısına yöneldi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında oynanacak mücadelede sarı-lacivertli ekip, Çekya temsilcisi Slavia Prag'ı ağırlayacak. Saat 19.45'te başlayacak karşılaşma TRT 1'den canlı ve şifresiz olarak ekranlara gelecek. Taraftarlar, mücadeleyi canlı takip etmek için yayın bilgilerini araştırıyor.

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TRT 1 CANLI İZLE! Fenerbahçe - Slavia Prag maçı TRT 1 canlı yayın izle!
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TRT 1 canlı izle aramaları, Fenerbahçe - Slavia Prag maçı öncesinde hız kazandı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasındaki mücadele, bugün saat 19.45'te Chobani Stadı'nda oynanacak. Fenerbahçe ile Slavia Prag'ı karşı karşıya getirecek maç, TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. İşte TRT 1 canlı yayın linki ve izleme ekranı.

TRT 1 CANLI İZLE

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında bugün Slavia Prag'ı konuk edecek. Saat 19.45'te başlayacak mücadele TRT 1, tabii ve TRT Radyo 1'den canlı yayınlanacak.

Dev maçı ekran başından takip etmek isteyenler aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

TRT 1 CANLI YAYIN İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

GÜNCEL TRT 1 HD UYDU FREKANS BİLGİLERİ (TÜRKSAT 4A)

Şampiyonlar Ligi maçlarında frekans güncellemeleri veya sinyal sorunları yaşamamak için uydunuzdaki güncel TRT 1 frekans değerleri şu şekildedir:

Uydu: Türksat 4A (42°E)

Frekans: 11794 MHz

Polarizasyon: Dikey (V)

Sembol Oranı (Symbol Rate): 30000

FEC: 3/4

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TELEVİZYONDA TRT 1 FREKANS AYARI NASIL YAPILIR?

Televizyonunuzun veya uydu alıcınızın Kumandası üzerinden Menü veya Ayarlar tuşuna basın.

Kanal Kurulumu veya Uydu Ayarları bölümüne girin.

Manuel Kanal Arama (Transponder / TP Ekle) seçeneğini tıklayın.

Frekans bölümüne 11794, Polarizasyon kısmına Dikey (V), Sembol Oranı kısmına 30000 değerlerini girin.

Aramayı Başlat butonuna basarak kanalı kaydedin ve listede TRT 1 HD'yi konumlandırın.

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TRT 1 CANLI İZLE! Fenerbahçe - Slavia Prag maçı TRT 1 canlı yayın izle!
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