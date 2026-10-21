Haberler Yaşam Haberleri TRT 1 CANLI İZLE! Lille - Galatasaray maçı TRT 1 canlı yayın izle
Giriş Tarihi: 21.10.2026 18:17 Son Güncelleme: 21.10.2026 18:19

TRT 1 CANLI İZLE! Lille - Galatasaray maçı TRT 1 canlı yayın izle

TRT 1 canlı izle seçeneğiyle Lille - Galatasaray maçını ekran başından takip etmek isteyenler, karşılaşmanın yayın bilgilerine odaklandı. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta mücadelesinde Galatasaray, Fransa temsilcisi Lille ile karşı karşıya gelecek. Saat 19.45'te başlayacak maç, TRT 1'den şifresiz olarak izlenebilecek.

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TRT 1 CANLI İZLE! Lille - Galatasaray maçı TRT 1 canlı yayın izle
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TRT 1 canlı izle aramaları, Lille - Galatasaray maçı maçı öncesinde hız kazandı. Lille, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele Pierre Mauroy Stadı'nda oynanacak. Mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. İşte TRT 1 canlı yayın linki ve izleme ekranı.

TRT 1 CANLI İZLE! Lille - Galatasaray maçı TRT 1 canlı yayın izle

TRT 1 CANLI İZLE

Lille ile Galatasaray arasındaki kritik karşılaşma saat 19.45'te başlayacak. Fransa'daki müsabaka TRT 1 ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Dev maçı ekran başından takip etmek isteyenler aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

TRT 1 CANLI YAYIN İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

TRT 1 CANLI İZLE! Lille - Galatasaray maçı TRT 1 canlı yayın izle

GÜNCEL TRT 1 HD UYDU FREKANS BİLGİLERİ (TÜRKSAT 4A)

Şampiyonlar Ligi maçlarında frekans güncellemeleri veya sinyal sorunları yaşamamak için uydunuzdaki güncel TRT 1 frekans değerleri şu şekildedir:

Uydu: Türksat 4A (42°E)

Frekans: 11794 MHz

Polarizasyon: Dikey (V)

Sembol Oranı (Symbol Rate): 30000

FEC: 3/4

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
TRT 1 CANLI İZLE! Lille - Galatasaray maçı TRT 1 canlı yayın izle

TELEVİZYONDA TRT 1 FREKANS AYARI NASIL YAPILIR?

Televizyonunuzun veya uydu alıcınızın Kumandası üzerinden Menü veya Ayarlar tuşuna basın.

Kanal Kurulumu veya Uydu Ayarları bölümüne girin.

Manuel Kanal Arama (Transponder / TP Ekle) seçeneğini tıklayın.

Frekans bölümüne 11794, Polarizasyon kısmına Dikey (V), Sembol Oranı kısmına 30000 değerlerini girin.

Aramayı Başlat butonuna basarak kanalı kaydedin ve listede TRT 1 HD'yi konumlandırın.

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TRT 1 CANLI İZLE! Lille - Galatasaray maçı TRT 1 canlı yayın izle
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