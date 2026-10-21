TRT 1 CANLI İZLE! Lille - Galatasaray maçı TRT 1 canlı yayın izle

TRT 1 CANLI İZLE

Lille ile Galatasaray arasındaki kritik karşılaşma saat 19.45'te başlayacak. Fransa'daki müsabaka TRT 1 ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Dev maçı ekran başından takip etmek isteyenler aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

TRT 1 CANLI YAYIN İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!